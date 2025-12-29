บีโอไอหนุน Tomorrowland เฟสติวัลระดับโลก จัดงานในไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นศก.

บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมลงทุนบริษัท วีอาร์วัน.เวิลด์ (ไทยแลนด์) จัด Tomorrowland มหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกในไทย นับเป็นที่แรกในเอเชีย โดยมีศิลปินและดีเจระดับโลกเข้าร่วมแสดงคับคั่ง ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานเทศกาลระดับโลก และเป็น Festival Hub ของเอเชีย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการ โดยได้รับมอบอำนาจจากบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติให้การส่งเสริมแก่ บริษัท วีอาร์วัน.เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-เบลเยียม ในกิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ โดยโครงการนี้จะเป็นการจัดงานมหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก (EDM Festival) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “Tomorrowland Thailand” เริ่มจัดครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2569 ที่ Wisdom Valley จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน สามารถรองรับผู้ชมได้สูงสุด 50,000 คนต่อวัน คาดว่าจะเป็นผู้ชมจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมไม่ต่ำกว่า 21,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการจัดงาน
โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล สัญชาติเบลเยียม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Tomorrowland Group ผู้ถือลิขสิทธิ์เทศกาลดนตรี Tomorrowland และมีประสบการณ์ในการจัดมหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (EDM Festival) มากกว่า 20 ปี ในหลายประเทศ และบริษัท วัน เอเชีย เวนเจอร์ส สัญชาติไทย ผู้มีประสบการณ์ในการจัดงานดนตรี EDM ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Siam Songkran Music Festival รวมถึงงานเทศกาลนานาชาติอื่น ๆ มากกว่า 10 ปี
ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการจัดงานมหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Tomorrowland Thailand” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลระดับโลกนี้ ขณะเดียวกัน ยังจะมีการดำเนินโครงการ “Tomorrowland Academy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติสู่บุคลากรไทย ช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยและภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและการจัดเทศกาลดนตรีในประเทศ
“บีโอไอได้เปิดส่งเสริมกิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ มาตั้งแต่ปี 2567 เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก และเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยบีโอไอได้ปลดล็อคอุปสรรคของการจัดงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของศิลปินและทีมงานต่างชาติ และเรื่องภาระภาษีของอุปกรณ์จัดการแสดงที่อาจนำเข้ามาใช้เพียงชั่วคราวแล้วส่งกลับออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานระดับโลกสามารถเข้ามาจัดงานแสดงในไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ต กีฬา หรืองานเทศกาลนานาชาติต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าท้องถิ่น และบริการต่าง ๆ รวมถึงช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับคนไทย และยกระดับบุคลากรไทยในธุรกิจอีเว้นท์ด้วย” นายนฤตม์ กล่าว
ทั้งนี้ บีโอไอได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมใน “กิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ” จะต้องเป็นงานมหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่องาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับศิลปินและบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาจัดงาน ผ่านศูนย์บริการ One Stop Service ที่บีโอไอดำเนินการร่วมกับ ตม. และกระทรวงแรงงาน ที่อาคาร One Bangkok