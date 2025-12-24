EM DISTRICT รับฟังเสียงสังคม ปรับรูปแบบจุดพลุCOUNTDOWN

จากกรณีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดงาน “EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง EM DISTRICT และเครือข่ายพันธมิตร ขอชี้แจงและยืนยันจุดยืนดังนี้
1. EM DISTRICT และเครือข่ายพันธมิตร ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น มีชุมชนและระบบ นิเวศเมืองที่ต้องคำนึงถึงในทุกมิติ ทั้งเรื่องเสียง ความปลอดภัยอาคาร และสิ่งแวดล้อม
2. EM DISTRICT และเครือข่ายพันธมิตร รับฟังข้อกังวลของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง และอยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด สร้างสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
3. EM DISTRICT และเครือข่ายพันธมิตร ยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความปลอดภัยและเคารพชุมชนเป็นสำคัญ
จากจุดยืนดังกล่าว EM DISTRICT และเครือข่ายพันธมิตรจึงพิจารณาปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ ดังนี้
• EM DISTRICT COUNTDOWN 2026 A New Dimension of Urban Celebration การเคาท์ดาวน์รูปแบบใหม่ที่ผสาน Eco-Friendly Pyro, Drone Performance, Laser & Architectural Lighting เพื่อสร้างการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่โดยเคารพบริบทของเมืองและชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “สนุกได้…โดยไม่ละเลยชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ลดเสียง ลดควัน ลดความเสี่ยง พร้อมเพิ่มมิติศิลปะและเทคโนโลยี
• เนื่องจากย่านสุขุมวิทเป็นหนึ่งในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดของกรุงเทพฯ EM DISTRICT จึงออกแบบการแสดง ในรูปแบบที่เรียกว่า DESIGNED FOR THE CITYเลือกใช้ Eco-Friendly Pyro ควบคู่กับ Drone Performance ที่ปลอดภัยและไม่รบกวนชุมชน ขยายการแสดงเชื่อมพื้นที่เมืองและอาคารต่าง ๆ ให้ทั้งย่านสุขุมวิทกลายเป็น “Living Stage” โดย Drone ในการแสดงครั้งนี้ทำหน้าที่เล่าเรื่อง ผ่านภาพเคลื่อนไหว ที่มีความหมายและสามารถรับชมได้จากหลายจุดทั่วทั้งย่านสุขุมวิท
ทั้งนี้ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , EM DISTRICT และผู้นำเครือข่ายภาคีภาคเอกชนย่านสุขุมวิท กล่าวว่า “ขอขอบคุณ ทุกความคิดเห็น ทุกเสียงสะท้อน ทุกข้อกังวล เรานำมาพิจารณาอย่างจริงจัง และได้ปรับงาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 ให้เป็น A NEW STANDARD FOR CITY WITHIN THE CITY COUNTDOWN มาตรฐานใหม่ของการเฉลิมฉลองที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการเฉลิมฉลองยุคใหม่ต้องเติบโตไปพร้อมชุมชน และสร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง”