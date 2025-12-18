EM DISTRICT ผนึกเอกชน ยกระดับย่านถนนสุขุมวิท สู่COUNTDOWNระดับโลก

EM DISTRICT ในฐานะมิติใหม่แห่งย่านการค้าและความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบ ภายใต้โครงการ EMPORIUM , EMQUARTIER และ EMSPHERE ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟีโก้ กรุ๊ป, บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด, บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิตี้เรลตี้ จำกัด, บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน), บริษัท เอส กรุ๊ป โฮเทล, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ไอเบอร์รี่ กรุ๊ป ร่วมกันเดินหน้าต่อยอดบทบาท “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และไลฟ์สไตล์” ใจกลางกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนย่านสุขุมวิท จัดงาน “EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026” สร้างปรากฏการณ์เคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการจุดพลุบนใจกลางถนนสุขุมวิท ครอบคลุมย่านอโศก–พร้อมพงษ์–ทองหล่อ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งเป้ายกระดับสุขุมวิทสู่การเป็นหนึ่งใน COUNTDOWN LANDMARK สำคัญระดับโลก
นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, สยามพารากอน รีเทล, EM DISTRICT และผู้นำเครือข่ายภาคีภาคเอกชนย่านสุขุมวิท กล่าวว่า “การจัดงาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะย่านสุขุมวิท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ เป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า โรงแรมระดับโลก ร้านอาหาร และเอ็นเตอร์เทนเมนท์ชั้นนำ รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสร้างกิจกรรมระดับ ‘เมกะอีเวนต์’ ในช่วงเวลาสำคัญของปี จึงเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
การยกระดับพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแลนด์มาร์กการเฉลิมฉลองระดับประเทศ จึงไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กรุงเทพฯ แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีกอย่างเป็นรูปธรรม
งาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 เกิดจากการผนึกกำลังของผู้ประกอบการย่านสุขุมวิท มากกว่า 10 ธุรกิจสำคัญ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยไฮไลท์สำคัญของงาน คือ เป็นครั้งแรกของการจุดพลุ COUNTDOWN บนยอดตึก และบนถนนสุขุมวิท กับความยาว 5 กิโลเมตร ตลอดเส้นสุขุมวิทที่จะสว่างไสวกว่าที่เคย พร้อมการแสดงพลุความยาวกว่า 5 นาที จากพลุสุดอลังการกว่า 50,000 ดอก
โดยเป็นการแสดงพลุด้วยไพโรเทคนิค ประกอบแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ ตระการตา ต้อนรับศักราชใหม่ จากกว่า 10 อาคาร บนถนนเส้นสุขุมวิท ครอบคลุมย่านอโศก–พร้อมพงษ์–ทองหล่อ ประกอบด้วย EM DISTRICT ทั้ง 3 อาคาร EMPORIUM , EMQUARTIER และ EMSPHERE รวมไปถึงอาคารใจกลางถนนสุขุมวิท ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22, อาคารภิรัชทาวเวอร์, อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2), ไฮแอท เพลซ กรุงเทพ สุขุมวิท 24, ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ และอาคารอื่นๆ ที่กำลังตอบรับเข้าร่วม โดยทั้งหมดจะถูกออกแบบและร้อยเรียงให้เป็น ‘สัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองระดับสากล’ สำหรับนักท่องเที่ยวและคนเมือง สะท้อน ‘พลังของสุขุมวิท’ ในฐานะ Global Lifestyle Destination
ความร่วมมือครั้งนี้ ต่อยอดจากการสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศและระดับโลก อาทิ การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยการนำแพนด้ากว่า 3,000 ชีวิต ในฐานะทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย–จีน ครบรอบ 50 ปี, การจัดงาน PRIDE ด้วยขบวนรถแห่ที่ยาวที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย, ขบวนแห่ต้อนรับ “โอปอล – สุชาตา ช่วงศรี” MISS WORLD 2025 บนถนนสุขุมวิทที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทุกกิจกรรมสะท้อนแนวคิดเดียวกัน คือ ‘การใช้พลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างปรากฏการณ์เมืองที่ส่งผลจริงต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ประเทศ’
ไม่เพียงการจุดพลุเฉลิมฉลองในคืนวันที่ 31 ธันวาคม เท่านั้น EM DISTRICT ยังเตรียมกิจกรรมพิเศษมากมายร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ต่อเนื่องถึงการต้อนรับปีใหม่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและกระตุ้นการใช้จ่ายได้แก่กิจกรรม WONDER OF CHRISTMAS 24 -25 ธันวาคม 2568 เพลิดเพลินไปกับ CHRISTMAS CAROL จากคณะประสานเสียงชั้นนำ พร้อมไฮไลต์พิเศษการแสงดจากวง CIR*CRL และพบกับ SANTA CLAUS ที่มารอมอบของขวัญและความสุข พร้อมร่วมถ่ายภาพสุดประทับใจ ในบรรยากาศอบอุ่นของเทศกาลคริสต์มาส ใน วันที่ 20-21 ธันวาคม 68 และ วันที่ 24-25 ธันวาคม 68 บริเวณ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ และกิจกรรม WONDER COUNTDOWN ในค่ำคืนเคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 ที่ QUARTIER PARC ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ สนุก สุดมันส์กับการแสดงจากศิลปินชั้นนำ ได้แก่ เจ เจตริน, บุรินทร์, TREE MAN DOWN, PERSES, ศิลปิน J-POP PSYCHIC และดีเจชั้นนำ ANTHONY WEI, DJ P-U และ FEVER ก่อนร่วมกันนับถอยหลังสู่ปี 2026 อย่างยิ่งใหญ่
นางสาวศุภลักษณ์ กล่าวสรุปว่า “ถนนสุขุมวิท ไม่ใช่เพียง ‘ย่านการค้า’ แต่คือ ‘ระบบนิเวศเศรษฐกิจเมือง’ ที่เชื่อมโยงธุรกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และผู้คนจากทั่วโลก การสร้างแลนด์มาร์กเคาน์ดาวน์ ครั้งนี้ คือ การรวมพลังภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับประสบการณ์เมือง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยอย่างมีกลยุทธ์ EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนศักราช แต่คือ ต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ด้วยกลยุทธ์ ‘อีเวนต์ระดับสากล’ ที่เกิดจากพลังความร่วมมือของภาคเอกชนไทยอย่างแท้จริง และเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการยกระดับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก”
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Sukhumvit Today ระบุว่า “สุขุมวิท เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของกรุงเทพฯ โดยตัวเลขย้อนหลัง ปีค.ศ.2018–2022 ชี้ให้เห็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยในพื้นที่นี้ แม้มีผลจากโควิด-19 ในปี 2022 ยังมีนักท่องเที่ยวประมาณ 2.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดในปี 2025 ในย่านนี้ มีนักท่องเที่ยวประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขสะท้อน แรงดึงดูดของย่านนี้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมาจากหลายภูมิภาคทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงความเป็น Destination ที่มีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก มีการใช้จ่ายสูงและต้องการประสบการณ์เมืองครบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของย่านสุขุมวิทในการเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการฟื้นตัวเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย