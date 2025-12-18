ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์ ส่งท้ายปี ในงาน “Gallop Into 2026 – X’mas & New Year Art Market”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในบรรยากาศสุดสดใส พร้อมเฉลิมฉลองการมาถึงของ ปีม้า (Year of the Horse) ผ่านโลกของงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ ทั้งสายอิลลัสเตรชัน, อาร์ตทอย, งานเพ้นท์ และงานคราฟต์สุดครีเอทีฟ ในงาน Gallop Into 2026– X’mas & New Year Art Market” จัดโดย HOF ART และ Arts De Siam ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2569 ณ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม
โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ด้านศิลปะและความเป็นไทยร่วมสมัย ผ่านผลงานศิลปะและงานคราฟท์ที่ผสมผสานกลิ่นอายของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ไทยได้อย่างลงตัว เตรียมพร้อมต้อนรับสู่ศักราชใหม่ปีม้า โดยงาน “Gallop Into 2026” ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลที่สำคัญที่สุดในช่วงปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์
ภายในงานจะได้พบกับ Christmas Art & Craft Zone โซนจำหน่ายสินค้างานศิลปะ งานฝีมือ ทั้งงาน อาร์ตทอย ภาพวาด ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าที่ออกแบบพิเศษเข้ากับธีมปีม้าโดยเฉพาะ โดยได้ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่และครีเอเตอร์ชั้นนำกว่า 40 ท่าน มาจัดแสดง อาทิ ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินผู้บุกเบิก Art Toy แกะสลักไม้คนแรกๆ ของประเทศไทย ได้นำผลงานคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงชื่อ Moon ที่มีเพียงชิ้นเดียวมาจัดแสดง จาก Fat Fox and Moon ให้ทุกคนได้ชื่นชม กรณ์ นียะพันธ์ (Korn doll) ศิลปินที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานของเล่นวินเทจ ตุ๊กตา และงานวาดภาพ ซึ่งในครั้งนี้ได้นำผลงาน Mini Robot ซึ่งเป็นอาร์ตทอยหุ่นยนต์ไซส์มินิมาจัดแสดงให้ชมความน่ารักในงานนี้เช่นกัน เกื้อกูล แสงสุริยาโชติ หรือที่รู้จักกันในนาม TourniqueT (ทัวร์นิเคท) ศิลปินชาวไทยที่ทำงานสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งงานภาพประกอบ (Illustration) และงานประติมากรรมไม้แกะสลัก ซึ่งในงานนี้ได้นำคอลเล็กชั่นที่มีชื่อว่า Into the Wood ซึ่งมีงานไม้แกะสลักด้วยมือ โปสการ์ด และสติ๊กเกอร์ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้เลือกสะสม นอกจากนี้ยังมีผลงานจากศิลปินอีกมากมายทั้ง Koong, Pearlgray, Moai, NSP, PennyLane Meow and Blue Sky, Kuppy ที่นำผลงานสาย Illustration และ Art Toys มาร่วมแสดง รวมถึงศิลปินอีกหลากหลายมิติที่นำผลงานมาร่วมจัดแสดงในโซน Art on Wall อาทิ Jwon, Pexil, The Jum, Rene Coco เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวาดภาพ ไม่ควรพลาดกับโซน Workshop Space พื้นที่สำหรับเวิร์คช็อปงานศิลปะและงานคราฟท์แบบ DIY เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ไม่เพียงเท่านั้น ชวนดื่มด่ำกับเครื่องดื่มจากร้าน SHWEBUA (ชเวบัว) The Legacy of Taste ที่ได้เตรียมเมนูซิกเนเจอร์มาให้ได้ลิ้มลองอาทิ The Iconic of Siam ชาไทย-ข้าวหอมมะลิ ท็อปด้วยทองหยอดไข่ปลา ที่สุดของความเป็นไทย หรือ ซิกเนเจอร์ของชเวบัว เครื่องดื่มสูตรลับจากสองวัฒนธรรมไทย-พม่า ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งในแก้วเดียว หรือจะเป็นเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น ซ่าอัสดง โซดาสตรอว์เบอร์รี่-ส้ม สดชื่นเหมือนแสงอาทิตย์ลาลับ
พิเศษสุดสำหรับค่ำคืนเคานต์ดาวน์ HOF ART จัดมื้ออาหารบุฟเฟต์สุดหรู ไว้ต้อนรับทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาในราคาสุดพิเศษ ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อย พร้อมชมพลุสุดยิ่งใหญ่ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0930258457
มาร่วมพลังความคึกคักของปีม้า พร้อมช้อปปิ้งของขวัญสุดอาร์ตต้อนรับปีใหม่ที่ไม่เหมือนใครได้ที่นี่
Gallop Into – X’mas & New Year Art Market” ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2569 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม