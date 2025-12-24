รวม 6 ไฮไลต์ “เคานต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์” พร้อมแนะเส้นทางเข้า-ออก ปลอดภัย 24 ชม.

สุดยอดเคานต์ดาวน์ใจกลางเมือง รวม 6 ไฮไลต์ Entertainment Countdown ที่สนุกที่สุดแห่งปี centralwOrld Bangkok Countdown 2026 พร้อมแนะเส้นทางเดินทางง่าย จอดรถสบายสะดวก ปลอดภัย เข้า-ออกได้ 24 ชั่วโมง
centralwOrld ตอกย้ำความเป็นเวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลก กับ “centralwOrld Bangkok Countdown 2026 – A Tribute to Love” ชวนคนไทยและผู้ชมทั่วโลกส่งต่อพลังความรักและกำลังใจในวินาทีข้ามปี ตอกย้ำบทบาทเวที Entertainment Countdown ของไทยที่สร้างมาตรฐานและภาพจำมากว่า 2 ทศวรรษ ผ่านโปรดักชัน แสง สี เสียง ระดับโลก ใจกลางกรุงเทพฯ ถ่ายทอดโมเมนต์สำคัญสู่สายตาคนทั้งโลก
6 ไฮไลต์ตัวจริง Entertainment Countdown ระดับโลก
1. ครั้งแรกพลุซิตี้สเคป ใจกลางเมืองยาวที่สุด รูปแบบใหม่ สีใหม่ ออกแบบให้สอดรับกับสกายไลน์ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดความงดงามของแสง สี สร้างประสบการณ์การนับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจในระดับโลก
2. ที่สุดตลอดกาล กับเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลก โปรดักชัน แสง สี เสียง และการแสดงจากศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก เช่น พี พี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ และเป็นครั้งแรกของการรวมศิลปินดังระดับ Sold-out ทุกโชว์ มากที่สุดในไทย อย่าง ซี นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบถ้วน สมกับการเป็นเวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลกอย่างแท้จริง
3. ครั้งแรกของไทย เวทีคอนเสิร์ตเคานต์ดาวน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานภาพ เสียง และเอฟเฟกต์แบบ Immersive เข้าด้วยกันไร้รอยต่อ
4. ครั้งแรกใจกลางเมือง กับ Drone Show ร่วมส่ง Message to the World ตอกย้ำบทบาทเวทีเคานต์ดาวน์ของไทยในฐานะสื่อกลางระดับโลก ผ่านการแสดงโดรนแปรอักษรที่ถ่ายทอดสารแห่งความรัก ความสามัคคี และความหวัง ส่งต่อ Message to the World จากใจกลางกรุงเทพฯ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
5. NO.1 แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์สุดฮิต ต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ พิสูจน์ความเป็นผู้นำในฐานะแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์อันดับหนึ่งของประเทศ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดกว่า 20 ปี เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกมาร่วมสร้างโมเมนต์สำคัญในคืนข้ามปีทุกปี
6. เดินทางสะดวกที่สุด มาง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบการเดินทางหลัก รถไฟฟ้าเปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน ทางเข้าออกที่หลากหลาย รองรับผู้คนนับแสน มาตรการความปลอดภัยสำหรับทุกคน
วิธีลงทะเบียนเข้างาน
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026
2. กดลงทะเบียน (Register) ในเมนู Event
3. ตรวจสอบคูปองในหน้าแรก และนำมากด Use วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พร้อมแสดงบัตรประชาชน ณ จุดเข้างาน
อัปเดตเส้นทางการจราจร เดินทางสะดวก จอดรถสบาย
“centralwOrld Bangkok Countdown 2025 - The Original” เข้าฟรี เพียงลงทะเบียนผ่าน Central X: https://central-x.app.link/JoinCTWBKKCountdown2026 เปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
ประตูเปิดตั้งแต่ 17.00 น. เดินทางสะดวก รถไฟฟ้าให้บริการถึงตี 2 และที่จอดรถกว่า 6,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 1,500 คัน เข้าออกได้หลายเส้นทาง
เส้นทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 4 ช่องทาง
- เส้นทางที่ 1 เข้าจากถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 1 ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง
- เส้นทางที่ 2 เข้าจากแยกปทุมวันเลี้ยวซ้าย ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง
- เส้นทางที่ 3 เข้าจากถนนพญาไทด้านข้างวังสระปทุม ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตั้งแต่ 6.00-22.00 น.
- เส้นทางที่ 4 เข้าจากถนนราชดำริ เข้าสู่ถนนพระราม 1 ผ่านด้านข้างเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 6.00-16.00 น.
เส้นทางออกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- เส้นทางที่ 1 ออกทางถนนอังรีดูนังต์ ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง
- เส้นทางที่ 2 ออกทางถนนพระราม 1 ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง
- เส้นทางที่ 3 ออกทางถนนแยกประตูน้ำฝั่งศาลพระพิฆเนศ ตั้งแต่ 6.00-22.00 น.
“centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original - A Tribute to Love” พร้อมต้อนรับทุกคนสู่การเฉลิมฉลองข้ามปีสุดยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดพลังแห่งความรัก ความสุข และความหวัง ร่วมสร้างความทรงจำพิเศษในคืนส่งท้ายปี ณ แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ ที่ทั้งโลกจับตามอง ปักหมุดคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ มาร่วมสร้างโมเมนต์นับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่งต่อความรักและความทรงจำดี ๆ ต้อนรับปี 2026 ไปพร้อมกันที่ centralwOrld
