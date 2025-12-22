รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่ รร.วัดปทุมวนารามจัดโครงการ"CYCT x White Ribbon Police รวมพลังใจ ต้านภัยความ รุนแรงในสถานศึกษา"
วันนี้ (22 ธ.ค.) ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พล.ต.ต.วรวุฒิ ชัยยศบูรณะ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดโครงการ"CYCT x White Ribbon Police/รวมพลังใจ ต้านภัยความ รุนแรงในสถานศึกษา" ที่จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลตำรวจ ภายใต้โครงการ “ตำรวจริบบิ้นขาว” และ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย นำโดย นายชินท์ณภัทร โต๊ะเส็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดย นางสาวจินตนา แย้มโสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
โครงการนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก โดยโรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ทีมสหวิชาชีพ และทีมตำรวจ “ริบบิ้นขาว” จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาความรุนแรง และแนวทางแก้ไขแบบรอบด้าน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันความรุนแรง แนวทางการเข้าถึง ความช่วยเหลือ จากทีมตำรวจริบบิ้นขาว โรงพยาบาลตำรวจ” รวมไปถึงแนวทางการให้บริการของ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ช่องทางการเข้าถึงการให้คำปรึกษาหากประสบความรุนแรงทุกรูปแบบ หรือพบเห็นผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง และมีการแชร์ประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบ การถูกบูลลี่ จากเด็กๆ และให้ข้อแนะนำหากประสบภาวะการถูกบูลลี่ ซึ่งนำทีมโดย พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ
นายชินท์ณภัทร โต๊ะเส็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เชิงสันทนาการ แบบสนุกสนาน ในเรื่องของ กระบวนการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรุนแรงทุกรูปแบบ สิทธิในร่างกาย และการป้องกันความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน และสอนวิธีการใช้ถุงยางอนามัย อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ทุกกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ทุกคนดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมและได้รับตุ๊กตาเป็นของขวัญ ที่สำคัญได้รับความรู้ในเรื่องของปัญหาความรุนแรงแบบรอบด้าน ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ และการป้องกัน พร้อมขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่ให้ความรู้และความสนุกสนานในครั้งนี้
พล.ต.ต.วรวุฒิ ชัยยศบูรณะ นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อมั่นว่าการบูรณาการของทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันความรุนแรง รู้จักป้องกันตัวเอง และเข้าถึงช่องทางเข้ารับความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา
อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและเยาวชน รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการเข้าถึงช่องทางการขอความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม
กิจกรรมดีๆแบบนี้ ทางโรงพยาบาลตำรวจจะลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆให้ครบทั้ง 88 สน. ในกทม.
หากใครประสบปัญหาความรุนแรงหรือพบเห็นผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง สามารถ ขอคำปรึกษาหรือติดต่อผ่านช่องทางของโรงพยาบาลตำรวจได้ที่
Facebook : “โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital” โทร : 0-2207-6000
Facebook : “Because Depress We Care”
สายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ โทร : 08-1932-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง