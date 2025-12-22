รวบจีนเทาใช้ห้องคอนโดเป็นฐานผลิตหัวพอตเค ขายให้เพื่อนร่วมชาติ ย่านห้วยขวาง

ปส.บุกจับชายจีนเทา วัย 32 ปี ใช้ห้องพักคอนโดเป็นฐานผลิตหัวพอตเค ลักลอบขายให้เพื่อนร่วมชาติ ย่านห้วยขวาง
วันนี้ (22 ธ.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินหน้าปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.2 เร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนลักลอบผลิตและจำหน่ายหัวบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดท หรือที่เรียกว่า “พอตเค-พอตซอมบี้” ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจยึดหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดท และจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนรวม 4 ราย พร้อมทลายโกดังและจุดกระจายสินค้าหลายแห่งในพื้นที่ย่านห้วยขวาง พัทยา และจังหวัดนนทบุรี ก่อนจะทำการสืบสวนขยายผล
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวผู้ต้องสงสัยบริเวณย่านสุขุมวิท 13 จึงแสดงตัวเข้าซักถาม ทราบชื่อคือ นายหลี่ อายุ 32 ปี สัญชาติจีน ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลักลอบจำหน่ายหัวบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดทให้กับกลุ่มชาวจีนในย่านห้วยขวาง ในราคาหัวละประมาณ 1,200 บาท จากการซักถามเพิ่มเติม พบว่าภายในห้องพักคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีการใช้เป็นฐานผลิตหัวพอตเค
จึงได้เข้าตรวจค้นห้องพักจำนวน 2 ห้อง ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 13 โดยมี พ.ต.ต.กษิดิศ สันติปรีชาวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีน ผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นหัวพอตเค หรือบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดท พร้อมจำหน่าย จำนวน 552 หัว หัวพอตเปล่าสำหรับบรรจุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิตสารออกฤทธิ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์และแพ็กเกจสำหรับจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาว่า “ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อิโทมิเดท) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยพล.ต.ท.อาชยน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของพอตเคหรือพอตซอมบี้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยสารอิโทมิเดท หรือเอโทมิเดท เป็นยาสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อทำให้ผู้ป่วยหลับชั่วคราว มีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็วและกดประสาทส่วนกลาง เมื่อถูกนำมาผสมในบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้ผู้สูบเกิดอาการเคลิ้ม มึนงง และหมดสติชั่วคราว
ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากการใช้สารดังกล่าวมีอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย อาทิ การกดการหายใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงผลกระทบทางจิตใจ เช่น อาการหลอน ซึมเศร้า วิตกกังวล ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ พร้อมย้ำว่า ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะเดินหน้าปราบปรามและขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้สารอันตรายเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนและเยาวชนในสังคม