EM DISTRICT ผนึกพลังภาคเอกชนย่านสุขุมวิท​ จัดงาน “EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026” ยกระดับถนนสุขุมวิทสู่ COUNTDOWN LANDMARK ระดับโลก

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอมสเฟียร์) ย่านการค้าและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงระดับโลกร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท, บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด, บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท, และ ไอเบอร์รี่ กรุ๊ป ร่วมกันเดินหน้าต่อยอดบทบาท “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และไลฟ์สไตล์” ใจกลางกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนย่านสุขุมวิท จัดงาน “EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026” สร้างปรากฏการณ์เคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยกระดับสุขุมวิทสู่การเป็นหนึ่งใน COUNTDOWN LANDMARK สำคัญระดับโลก
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างคึกคัก การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขนาดใหญ่จึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาสำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนท์ด้านการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญในปีนี้ ได้แก่ การจัดงาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 ร่วมกับ เอ็ม ดิสทริค และภาคเอกชน ที่จะช่วยยกระดับถนนสุขุมวิท สู่แลนด์มาร์กการเฉลิมฉลองระดับนานาชาติ เป็นการสร้างจุดเช็กอินใหม่ และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ในระดับโลกที่ไม่ควรพลาด ขณะที่ภาพรวมการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกิจกรรมเคาน์ดาวน์ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงปลายปีได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, EM DISTRICT และผู้นำเครือข่ายภาคีภาคเอกชนย่านสุขุมวิท กล่าวว่า “การจัดงาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ของประเทศโดยเฉพาะย่านสุขุมวิท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ ที่เป็นจุดมุ่งหมายจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า โรงแรมระดับโลก ร้านอาหาร และเอ็นเตอร์เทนเมนท์ชั้นนำ รองรับนักท่องเที่ยว โดยที่การสร้างกิจกรรมระดับ ‘เมกะอีเวนต์’ ในช่วงเวลาสำคัญของปี นับเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย การยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กการเฉลิมฉลองระดับประเทศ จึงไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กรุงเทพฯ แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การบริการ และช่วยยกระดับเอ็ม ดิสทริคสู่การเป็น เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ฮับ ในระดับภูมิภาค และเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการยกระดับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก”
งาน EXTRAVAGANZA SUKHUMVIT COUNTDOWN 2026 เกิดจากการผนึกกำลังของผู้ประกอบการย่านสุขุมวิท ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เน้นการเคาท์ดาวน์ในรูปแบบใหม่ A New Dimension of Urban Celebration ที่ผสานการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตา จาก Eco-Friendly Pyro, Drone Performance, Laser & Architectural Lighting, Searchlight เพื่อสร้างการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ โดยเคารพบริบทของเมืองและชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “สนุกได้…โดยไม่ละเลยชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ลดเสียง ลดควัน ลดความเสี่ยง พร้อมเพิ่มมิติศิลปะและเทคโนโลยี นอกจากนั้น ย่านสุขุมวิทเป็นหนึ่งในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดของกรุงเทพฯ EM DISTRICT จึงออกแบบการแสดง ในรูปแบบที่เรียกว่า DESIGNED FOR THE CITY ปลอดภัยและไม่รบกวนชุมชน ขยายการแสดงเชื่อมพื้นที่เมืองและอาคารต่างๆ อาทิ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และอาคารอื่นโดยรอบ ให้กลายเป็น “Living Stage” โดยจัดแสดง Drone กว่า 500 ลำ ในการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวที่วิจิตรสวยงาม มีความหมายประทับใจ ที่สามารถรับชมได้จากหลายจุดทั่วทั้งย่านสุขุมวิท พร้อมเลเซอร์ แสง สี เสียงสุดอลังการมอบความสุขให้ทุกๆคนที่เข้าร่วมงาน
นอกจากนั้น ยังยกทัพศิลปินชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยร่วมสร้างสีสันและความสนุกแบบนัน-สต็อป ร่วมเคาท์ดาวน์นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2026 ในบรรยากาศสุดอลังการ กับการแสดงคอนเสิร์ต แสง สี เสียง สุดตระการตาที่จะร่วมมอบความประทับใจให้ทุกคนส่งท้ายปี สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขใจกลางถนนสุขุมวิท ด้วยกิจกรรม WONDER COUNTDOWN สนุก สุดมันส์กับการแสดงจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ ได้แก่ เจ เจตริน, บุรินทร์, TREE MAN DOWN, PERSESศิลปิน J-POP PSYCHIC FEVER,ANTHONY WEI และดีเจชั้นนำ, DJ P-U ที่ QUARTIER PARC ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ในค่ำคืนเคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 ก่อนร่วมกันนับถอยหลังพร้อมกันสู่ปี 2026 อย่างยิ่งใหญ่