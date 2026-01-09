เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งต่อความสุขวันเด็ก 2569

ชวนเด็กไทยยิ้มง่าย ๆ แค่ทำท่า ‘หูกระต่าย’ รับของอร่อยฟรี สร้างความทรงจำดี ๆ ใกล้บ้าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุข ความสดใส และรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเล็ก ๆ แสนอบอุ่น ที่ตั้งใจสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจให้เกิดขึ้นได้ใกล้บ้าน
เพียงน้อง ๆ หนู ๆ โชว์ท่าทางน่ารัก ๆ “หูกระต่าย” ให้พนักงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ก็สามารถเลือกรับของอร่อยฟรี 1 อย่างทันที เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขของเด็กไทย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เท่านั้น
สำหรับของอร่อยที่ร่วมส่งต่อรอยยิ้มในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่
• สโมกกี้ไบท์ อร่อยเพลิน
• มินิเปาไส้ครีมนุ่มละมุน
• แลคตาซอย ซอยโย่ 100 มล. (รสองุ่นไชน์มัสแคท หรือ รสสตรอว์เบอร์รี่)
• สเลอปี้ ลายแก้ววันเด็ก ขนาด 10 ออนซ์ เย็นชื่นใจ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
ทั้งนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งหวังให้กิจกรรมวันเด็กในปีนี้ เป็นมากกว่าการแจกของอร่อย แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เด็ก ๆ จะได้หัวเราะ ยิ้ม และเก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ ร่วมกับครอบครัว พร้อมตอกย้ำบทบาทของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะพื้นที่เล็ก ๆ ของชุมชน ที่พร้อมอยู่เคียงข้างและเติบโตไปพร้อมสังคมไทยอย่างอบอุ่นและยั่งยืน
ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาน้อง ๆ แวะมาร่วมสนุก เติมความสุข และแบ่งปันรอยยิ้มในวันเด็กแห่งชาติ ได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)