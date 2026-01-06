เซเว่นฯ มอบรางวัล “สโตร์ พาร์ทเนอร์ยอดเยี่ยม 2025” ตอกย้ำนโยบายยั่งยืนด้าน “สร้างอาชีพ”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานมอบรางวัล "สโตร์ พาร์ทเนอร์หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่นยอดเยี่ยม 2025" เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ร่วมธุรกิจประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
การมอบรางวัลครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ "สร้างอาชีพ" ของซีพี ออลล์ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เถ้าแก่ SME คนรุ่นใหม่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของซีพี ออลล์มาโดยตลอด
ภายในงานมีการ แถลงนโยบายการดำเนินงาน โดยบริษัทมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริโภค สังคม ชุมชน รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”
