ซีพี ออลล์ คว้า “CAC Change Agent Award 2025” ต่อเนื่องปีที่ 5 เดินหน้าขยายเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันสู่คู่ค้า SME

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2025 บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามนโยบาย “3 สร้าง 1 DNA” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เรายึดมั่นเป็นบริษัทไทยชั้นนำด้านการพัฒนาความยั่งยืน” โดยบูรณาการแนวคิด ESG เป็นแกนหลักครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่เข้มแข็ง โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมสร้างคุณค่าแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มุ่งส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม จึงจัดอบรมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME) ประจำปี 2025 ให้แก่คู่ค้า SME กว่า 55 บริษัท เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานธุรกิจ และสร้าง Supply Chain ที่โปร่งใส สอดคล้องกับปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”
ซีพี ออลล์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2017 และในปีนี้บริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใส
สำหรับปีนี้ นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในงาน CAC Certification Ceremony 2/2025 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้