“พาณิชย์”เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้าหญิงนักสร้างสรรค์ ทรงยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาสู่สากล

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจ้าฟ้าหญิงนักสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.2569 เผยทรงมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญามากมาย ทั้งงานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทย และได้รับการยกย่องพระปรีชาสามารถจาก WIPO ถือเป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจให้เยาวชน ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 ม.ค.2569 กรมขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และร่วมเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของเจ้าฟ้าหญิงนักสร้างสรรค์ ผู้ทรงมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระปรมาภิไธยจำนวนมาก อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยโดยแท้จริง
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัย ในการผสานศิลปะ แฟชัน วัฒนธรรม และนวัตกรรม เข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยทรงมีผลงานในพระปรมาภิไธยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวม 543 ฉบับ แบ่งเป็น 1.งานลิขสิทธิ์ 227 ฉบับ อาทิ ผลงานผ้าลายพระราชทานชนิดต่างๆ 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 256 ฉบับ อาทิ เครื่องประดับประเภทสร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ กระเป๋า รองเท้า และ 3.เครื่องหมายการค้า 60 ฉบับ อาทิ เครื่องหมาย SIRIVANAVARI เครื่องหมาย S’HOMME เป็นต้น
ทั้งนี้ พระองค์ทรงสนองงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน โดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและพลิกโฉมผ้าไทยให้มีความทันสมัย เป็นที่นิยมแก่ผู้สวมใส่ทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐนำโครงการไปขับเคลื่อนและขยายผล โดยบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการต่อยอดผลงานไทยร่วมสมัยสู่สากล ตามแนวพระดำริ “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”
นางอรมนกล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงลวดลายที่ปรากฏในงานศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณ จากนั้นทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชัน และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเรื่องราวประจำถิ่น และพระราชทานแบบผ้า จำนวน 18 ลาย เช่น ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ผ้าลายชบาปัตตานี ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ เป็นต้น ให้แก่ช่างหัตถกรรมไทยและกลุ่มทอผ้าทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติ นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 79,000 ล้านบาท และยังผลให้พสกนิกรกว่า 300,000 ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงออกแบบเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชันและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion” เพื่อพระราชทานแก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่ เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทยทุกคน นับเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่คุณค่ามรดกแห่งวัฒนธรรมไทยสู่ผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ขณะเดียวกัน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2568 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ขอพระราชทานถวายรางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” (รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อยกย่องพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านแฟชันและการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่ง WIPO จะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการทั่วโลกได้อีกมากมาย
“กรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจ้าฟ้าหญิงนักสร้างสรรค์ ผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการสืบสานและเผยแพร่คุณค่างานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านาน อีกทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และท้ายที่สุดนี้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป”นางอรมนกล่าว