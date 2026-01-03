“พาณิชย์”ชวนใช้ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรหมด-ใกล้หมดอายุ นำพัฒนาสินค้าใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ ใช้ประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครอง เพื่อนำต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เผยล่าสุดมีหมดอายุแล้ว 21,988 ฉบับ และกำลังหมดอายุในอีก 1-5 ปีข้างหน้ามากกว่า 136,000 ฉบับ ครอบคลุม 7 สาขาสำคัญ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครอง (Design Patent Expiration Date Early Warning) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพราะเมื่อสิทธิบัตรหมดอายุความคุ้มครอง งานออกแบบดังกล่าวจะกลายเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) และบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครอง มีสิทธิบัตรการออกแบบที่หมดอายุความคุ้มครองแล้วทั้งสิ้น 21,988 ฉบับ และสิทธิบัตรการออกแบบที่กำลังจะหมดอายุความคุ้มครองในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า มากกว่า 136,000 ฉบับ ครอบคลุม 7 กลุ่มสาขาสำคัญที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน ได้แก่ 1.แฟชันและเครื่องแต่งกาย 2.อาหารและบรรจุภัณฑ์ 3.การแพทย์ สุขภาพ และความงาม 4.วัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 5.ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 6.อิเล็กทรอนิกส์ และ 7.นันทนาการ
“กรมขอเชิญชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ใช้ประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้โดดเด่นและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค โดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ จะสามารถจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมออกแบบของไทยได้อีกมาก และยังช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าดีไซน์ไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถใช้บริการระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครอง ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ที่เมนูบริการทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-Service) โดยใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมออกแบบของไทย มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยคุณค่าของงานออกแบบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสวยงาม แต่ยังเป็นอาวุธทางการแข่งขันที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งาน ความยั่งยืน และอัตลักษณ์ของแบรนด์เพิ่มมากขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบไทยผ่านการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อคุ้มครองงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย หรือองค์ประกอบสีของแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่และแตกต่างจากแบบที่มีอยู่เดิม โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมาย 10 ปี