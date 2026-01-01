“พาณิชย์”เปิดให้บริการ Fast Track Plus+ จดทรัพย์สินทางปัญญา 3 สาขาใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้บริการ Fast Track Plus+ ใน 3 สาขาใหม่ รับปี 69 สามารถยื่นจดเครื่องหมายการค้าสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสาขานวัตกรรมดิจิทัล และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เทรนด์การค้า และหนุนผู้ประกอบการแข่งขันได้ดีขึ้น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2568 กรมได้ขยายบริการ Fast Track Plus+ เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องหมายการค้า สาขานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสาขาชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เทรนด์การค้ายุคใหม่ และมุ่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อทางธุรกิจและนำผลงานออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
โดยบริการเร่งรัดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 สาขาใหม่ ได้แก่ 1.บริการ Fast Track เครื่องหมายการค้า สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทราบผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ ด้วยปัจจุบันธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดในปัจจุบันมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลดล็อกข้อจํากัดทางการค้าและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ กรมฯ จึงขยายบริการ Fast Track สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีจำเป็นต้องนำเครื่องหมายการค้าไปใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อเปิดช่องทางพิเศษในการเร่งรัดพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจดทะเบียน Fast Track เครื่องหมายการค้า สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ (1) ยื่นคําขอผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯ พร้อมแนบเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ เช่น แผนการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น (2) ตรวจสอบความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ดังนี้ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกรมฯ (search.ipthailand.go.th) ฐานข้อมูล TM View ของสำนักงานงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) (www.tmdn.org/tmview) หรือฐานข้อมูล Global Brand Database ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (branddb.wipo.int/branddb) และแจ้งยืนยันในฟอร์ม e-Filing และ (3) สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทุกประเภท โดยแต่ละคําขอระบุรายการสินค้าไม่เกิน 1 จําพวก และไม่เกิน 10 รายการสินค้า โดยใช้ "ประเภทรายการสินค้าและบริการ" จากเว็บไซต์ tmsearch.ipthailand.go.th ทั้งนี้ บริการ Fast Track เครื่องหมายการค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงคําขอที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกรมฯ เรื่อง "การแจ้งผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในกรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเครื่องหมายการค้าไปใช้อย่างเร่งด่วน สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
2.บริการ Fast Track สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร สาขานวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ นวัตกรรมด้านการสื่อสาร นวัตกรรมด้านการบริการดิจิทัล และนวัตกรรมด้านเซมิคอนดัคเตอร์ โดยทราบผลการพิจารณาสุดท้ายภายใน 12 เดือน สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และภายใน 6 เดือน สำหรับอนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) บล็อกเชน การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเทคโนโลยีคลาวด์ มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน กระบวนการผลิต และบริการดิจิทัล ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยบริการ Fast Track จะช่วยเร่งรัดให้งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล กระบวนการประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจดทะเบียน Fast Track สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร สาขานวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ (1) เป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ต่อกรมฯ และยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว หรือเป็นคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นต่อกรมฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (2) ยื่นคำขอในประเทศไทยเป็นที่แรก ผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯ และแนบเอกสารประกอบคำขอไว้อย่างครบถ้วน (3) มีข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และ (4) ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน และแสดงหลักฐานว่าการประดิษฐ์นั้นมีศักยภาพและมีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น แผนการผลิตและจัดจำหน่าย หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ขยายสาขาเทคโนโลยีตามโครงการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้านวัตกรรมดิจิทัล”
3.บริการ Fast Track สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ทราบผลการพิจารณาสุดท้ายภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ โดยชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับสูง ทั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า อุปกรณ์อัจฉริยะ และการออกแบบชิ้นส่วนที่มีความโดดเด่นและซับซ้อน จึงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการวิจัยพัฒนาในประเทศ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมฯ พบว่า ในปี 2568 มีคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในไทย สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชุดไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลังสำหรับรถยนต์ กระจังหน้ารถยนต์ กระจกมองข้าง สปอยเลอร์ กันชนด้านหน้าและกันชนด้านหลังคิ้วตกแต่งซุ้มล้อ ฝากระโปรงรถด้านหน้าและด้านหลัง แผ่นบังโคลน ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง แผงปิดใต้ท้องรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลัง ท่อไอเสีย บันไดรถยนต์ เป็นต้น มากกว่า 150 คำขอ ที่เข้าข่ายสามารถเข้าร่วมโครงการ Fast Track ได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักออกแบบและนักประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองและต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจดทะเบียน Fast Track สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ (1) เป็นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นไว้ต่อกรมฯ และประกาศโฆษณาแล้ว (2) ยื่นคำขอในประเทศไทยเป็นที่แรก ผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯ และแนบเอกสารประกอบคำขอไว้อย่างครบถ้วน และ (3) ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ e-Filing ของกรมฯ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน และแสดงหลักฐานว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีศักยภาพและมีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น แผนการผลิตและจัดจำหน่าย หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ขยายสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามโครงการเร่งรัดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งเป้าชิ้นส่วนยานยนต์”
ก่อนหน้านี้ กรมได้ให้บริการ Fast Track ในหลายสาขา อาทิ Fast Track เครื่องหมายการค้า ในกรณีที่ต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนไปแสดงต่อหน่วยงานราชการอื่น โดยลดระยะเวลาจดทะเบียนจาก 10.5 เดือน นับจากวันยื่นคำขอ เหลือ 3 เดือน Fast Track สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ใน 3 นวัตกรรม คือ นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต และนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลดระยะเวลาจดทะเบียน จาก 38.5 เดือน นับจากวันยื่นให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ เหลือ 12 เดือน และอนุสิทธิบัตร จาก 12 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ เหลือ 6 เดือน รวมทั้ง Fast Track สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในสาขานวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดระยะเวลาจดทะเบียนจาก 10 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ เหลือ 3 เดือน โดยสามารถผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเข้าสู่ตลาดได้เป็นจำนวนมาก
“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักออกแบบ ใช้โอกาสในช่วงปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยให้แข่งขันได้อย่างมั่นใจในเวทีสากล ผ่านบริการFast Track Plus+ เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ใน 3 สาขาข้างต้น รวมถึงบริการ Fast Track เดิมที่กรมยังคงเปิดให้บริการต่อเนื่อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเร่งรัดตรวจสอบคำขอ ให้ได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1368”นางอรมนกล่าว