DIP มอบของขวัญปีใหม่ เปิด Fast Track จดเครื่องหมายการค้า รู้ผลใน 3 เดือน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) มอบขวัญปีใหม่ 2569 แก่ผู้ประกอบการไทย เปิดให้บริการ Fast Track รับจดเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคำขอเครื่องหมายการค้าที่ยื่นระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.68-31 ม.ค.69 เผยจะทราบผลพิจารณาครั้งแรกภายใน 3 เดือน ช่วยผู้ประกอบการสร้างแต้มต่อในการทำธุรกิจและปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ได้เร็วขึ้น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศเรื่อง “การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569” เพื่อเปิดให้บริการ “Fast Track” รับจดเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคำขอเครื่องหมายการค้าทุกประเภทที่ยื่นจดทะเบียนระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2568-31 ม.ค.2569 โดยจะทราบผลพิจารณาครั้งแรกรวดเร็วทันใจภายใน 3 เดือน ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการไทยคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนใคร สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้นและเดินหน้าขยายธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ
สำหรับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Fast Track กรณีพิเศษนี้ มีขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.นำเครื่องหมายการค้าที่ต้องการยื่นจดทะเบียน Fast Track ไปตรวจสอบความเหมือนหรือคล้ายจากฐานข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ดังนี้ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกรม (search.ipthailand.go.th) ฐานข้อมูล TM View ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) (www.tmdn.org/tmview) หรือฐานข้อมูล Global Brand Database ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (branddb.wipo.int/branddb) และแจ้งยืนยันในฟอร์ม e-Filing
2.ยื่นคำขอทางออนไลน์ ผ่านระบบ e-Filing ของ กรมในระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2568-31 ม.ค.2569 พร้อมระบุความประสงค์ว่าต้องการเข้าร่วมโครงการ Fast Track และ 3.สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทุกประเภท โดยแต่ละคำขอระบุรายการสินค้าไม่เกิน 1 จำพวก และไม่เกิน 5 รายการสินค้า โดยใช้ “ประเภทรายการสินค้าและบริการ” ตามที่กรมกำหนด ซึ่งสามาถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ tmsearch.ipthailand.go.th
ทั้งนี้ คำขอที่เข้าเกณฑ์และดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะได้รับการพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบเร่งด่วน โดยกรมจะแจ้งผลการพิจารณาครั้งแรกให้ทราบภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งเร็วขึ้นกว่ากระบวนการพิจารณาคำขอปกติที่ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5 เดือน แต่บริการ Fast Track เครื่องหมายการค้ากรณีพิเศษนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงคำขอที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)
“การเปิด Fast Track กรณีพิเศษนี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่กรมตั้งใจมอบให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน เนื่องจากในช่วงปลายปี หลายธุรกิจอาจมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ทั้งในด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน กรมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจรีบคว้าโอกาสและใช้ประโยชน์จากช่องทางพิเศษนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศของกรมได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเครื่องหมายการค้า โทร. 02 547 4685 หรือสายด่วน 1368”นางอรมนกล่าว