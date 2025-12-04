กรมส่งเสริมการเกษตร-เจียไต๋ จับมือผลักดันโซลูชันเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่อนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันเกษตรอัจฉริยะ มุ่งยกระดับภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว ณ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ “เจียไต๋” ครั้งนี้ เน้นย้ำการพัฒนาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและยกระดับกระบวนการผลิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงให้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร และเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร เพื่อยกระดับทักษะทั้ง Reskill และ Upskill ของเกษตรกรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านพืชศาสตร์นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการแปลงปลูกแบบแม่นยำเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้จริงในพื้นที่ ภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้น 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่
1. ความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร อาทิแพลตฟอร์ม Big Data ด้านเกษตร เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการอัจฉริยะด้านการเกษตร IoT (Internet of Things) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Agriculture Drone) และอื่น ๆ
2. การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย
3. การสร้างโอกาสใหม่ให้เกษตรกรไทยในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการ และการติดตามตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เข้าร่วมการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog)
4. เสริมพลังความร่วมมือรัฐและเอกชน ยกระดับการเกษตรไทยด้วยข้อมูล วิชาการและนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรว่าเมื่อภาครัฐจับมือผู้เชี่ยวชาญด้านพืช จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ด้านนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งนี้เป็นการต่อยอดและขยายผลบทบาทของเจียไต๋ในฐานะผู้ส่งมอบโซลูชันทางการเกษตร (Solution Provider) ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และบริการที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ผ่าน “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือ ศูนย์เกษตรเจียไต๋ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์แสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันผ่านโครงการต่างๆ
ซึ่งได้ริเริ่มโครงการนำร่อง อาทิ การผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การอบรมนักบินโดรน การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และการแนะนำการปลูกพืชหลังนา นอกจากนี้ เจียไต๋มีแผนขยาย “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ไปยังพื้นที่อื่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงโครงการได้อย่างทั่วถึง”
โดยความร่วมมือนี้ เจียไต๋มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้จริง เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตคุณภาพสูง เกษตรกรสามารถบริหารจัดการต้นทุนการเพาะปลูก และยกระดับสู่การเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” รวมถึงผลักดันการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
“ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันการเกษตรไทยให้เข้มแข็ง สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตไปกับโอกาสในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณบริษัทเจียไต๋ที่ร่วมเดินไปด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวสรุป