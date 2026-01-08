Herbalife เผยธุรกิจAPACมองบวก คาดธุรกิจโตมั่นใจเศรษฐกิจขาขึ้นปี 69

ผู้จัดการรายวัน 360 - เฮอร์บาไลฟ์ ผู้นำด้านโภชนาการ ความเป็นอยู่ที่ดี และคอมมูนิตี้ระดับโลก เผยผลการสำรวจ “APAC Health and Economic Empowerment Survey 2025” พบแนวโน้มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยกว่า 3 ใน 4 หรือคิดเป็น 74% คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนตัวของตนเองจะดีขึ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการกว่า 48% ก็มีมุมมองเช่นเดียวกัน
ผลสำรวจครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มผู้ประกอบการมีระดับการเสริมพลัง (Empowerment) ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคเดียวกัน โดยคำว่า 'การเสริมพลังด้านสุขภาพ' หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อยกระดับสุขภาวะทั้งกาย ใจ และอารมณ์ ส่วน 'การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ' คือความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีระดับการเสริมพลังทั้งสองด้านสูงกว่าคนทั่วไปถึง 17 จุดเปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมคุณภาพชีวิตและการเงินที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
“แม้คนทั่วไปมักมองว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นงานที่เครียดและเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ แต่ผลสำรวจกลับชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการตัวจริงกลับมีความเชื่อมั่น มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ และมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตที่สูงกว่า ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้คนมองหารายได้เสริมมากขึ้น เฮอร์บาไลฟ์พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนกลุ่มนี้ ด้วยการผสานการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นเดินบนเส้นทางนี้เติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน” โธมัส ฮาร์มส์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเฮอร์บาไลฟ์ กล่าว
การสำรวจ APAC Health and Economic Empowerment Survey 2025 จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม โดยเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 8,505 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการ 2,245 ราย ครอบคลุม 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
ผู้ประกอบการเผยความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนตัวพุ่งสูง
ผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการมีมุมมองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นบวกมากกว่า โดย 43% ของผู้ประกอบการประเมินว่าเศรษฐกิจส่วนตัวของตน “ดีมาก” ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการมีเพียง 25% ที่รู้สึกเช่นเดียวกัน
เมื่อพูดถึงอนาคต ผู้ประกอบการกว่า 74% คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่กลุ่มไม่ใช่ผู้ประกอบการมีเพียง 48% ที่มั่นใจในระดับเดียวกัน รวมถึงความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจก็มีมากกว่าเช่นกัน
โดย 50% ของผู้ประกอบการเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายระยะสั้นภายใน 12 เดือน เพิ่มขึ้น 23 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ และ 51% เชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายระยะยาวใน 5 ปี ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการถึง 21%
ผลสำรวจยังระบุว่า ผู้ประกอบการมีระดับ “การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ” สูงกว่าอย่างชัดเจน โดย 59% ของผู้ประกอบการรู้สึกว่าตนมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ 18 จุดเปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 39%
ด้านการเสริมพลังด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการ 65% ระบุว่ารู้สึกสามารถควบคุมและตัดสินใจเพื่อพัฒนาสุขภาพกายใจได้ เทียบกับ 48% ของกลุ่มไม่ใช่ผู้ประกอบการ โดยระดับการเสริมพลังนี้ยังสะท้อนถึงความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ โดย 56% ของผู้ประกอบการเชื่อว่าจะทำได้ภายใน 12 เดือน เทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการอยู่ที่เพียง 33%
การดูแลสุขภาพสัมพันธ์กับความมั่นใจทางเศรษฐกิจ ผลสำรวจนี้ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ ผู้ที่มีการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจสูง มักมีระดับการเสริมพลังด้านสุขภาพสูงควบคู่กันไปด้วย สะท้อนว่าความเชื่อมั่นในการจัดการการเงินอาจเกี่ยวพันโดยตรงกับความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย จัดการเวลา และบริหารทรัพยากร ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกสามารถควบคุมชีวิตได้มากกว่า ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจได้ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อบุคคลสามารถกำหนดทิศทางทางสุขภาพและเศรษฐกิจของตนเองได้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งอนาคตของตนเอง รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมได้เช่นกัน