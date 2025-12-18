PATA กัมพูชาแนะนักท่องเที่ยวต่างชาติเลี่ยงเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ อ้างปฏิบัติต่อผู้โดยสารไม่เหมาะสม

MGR ออนไลน์ - ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประจำกัมพูชา เรียกร้องให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากยุโรป หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเครื่องผ่านกรุงเทพฯ และให้หันมาบินตรงหรือผ่านสนามบินทางเลือกอื่นๆ แทน โดยอ้างถึงรายงานที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติของไทย
คำเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสออกคำแนะนำด้านการเดินทาง เตือนถึงการสอบถามที่มากเกินไป การตรวจสอบทางการเงิน และเหตุการณ์เกี่ยวกับสัมภาระที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารชาวยุโรป ที่เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำกัมพูชากล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และเรียกร้องให้สายการบินขยายการเชื่อมต่อโดยตรงหรือเปลี่ยนเส้นทางผู้โดยสารผ่านสนามบินที่ปลอดภัยกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือเวียดนาม
“กัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและต้อนรับ” เธือน สินัน ประธาน PATA กัมพูชา กล่าว และเสริมว่าการหยุดชะงักจำกัดอยู่ในพื้นที่ชายแดน ขณะที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงเสียมราฐและพนมเปญ ยังคงให้บริการตามปกติ
เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าสนามบินนานาชาติ 3 แห่งของประเทศ คือสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์ สนามบินนานาชาติดาราสาคร และสนามบินนานาชาติเตโช ช่วยให้กัมพูชาสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศโดยตรงได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเที่ยวบินยุโรป-กัมพูชาในอนาคต ภายใต้ข้อตกลงการขนส่งทางอากาศครอบคลุมระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระบุว่ากัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.75 ล้านคนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2568 ลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเวียดนามเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุด ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น 44.6% ส่วนนักท่องเที่ยวจากไทยลดลง 42.3%.