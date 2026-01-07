สุดปัง!มอเตอร์เวย์ M 6 ,M81 รถแห่ใช้แน่น ปีใหม่ 11 วัน ยอดทุะลุ 1 ล้านคัน ลดแออัด"มิตรภาพ-เพชรเกษม" 30-40%

ทล.เผยเปิดทดลองวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ M 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รถแห่ใช้ช่วง 11 วันเทศกาลปีใหม่ รวมกันกว่า 1 ล้านคัน ช่วงแบ่งเบาจราจรถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนเพชรเกษม ได้ 30-40%
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย รายงานสรุปข้อมูลปริมาณจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่า จากการเปิดทดลองให้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81(M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ในช่วง 11 วันของเทศกาลปีใหม่ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง พบว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) บางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งเปิดทดลองใช้โดยแบ่งเป็น 2 ทิศทาง คือ ทิศทางขาออก (ออกจากกรุงเทพฯ) เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ส่วน ทิศทางขาเข้า (เข้ากรุงเทพฯ) เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
พบว่า ช่วง บางปะอิน - หินกอง มีผู้ปริมาณจราจร รวมทั้งสิ้น 453,220 คัน
- ปริมาณจราจรขาออก (เปิดบริการช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 – 1 ม.ค. 2569 ) จำนวน 285,346 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึง 39%
- ปริมาณจราจรขาเข้า (เปิดบริการช่วงวันที่ 2 ม.ค. 2569 – 5 ม.ค. 2569 ) จำนวน 167,874 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ถนนพหลโยธิน ถึง 33%
ช่วง หินกอง- ปากช่อง มีผู้ปริมาณจราจร รวมทั้งสิ้น 448,215 คัน
- ปริมาณจราจรขาออก (เปิดบริการช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 – 1 ม.ค. 2569 ) จำนวน 285,823 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ถนนพหลโยธิน ถึง 42%
- ปริมาณจราจรขาเข้า (เปิดบริการช่วงวันที่ 2 ม.ค. 2569 – 5 ม.ค. 2569 ) จำนวน 162,392 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ถนนพหลโยธิน ถึง 36%
ช่วง ปากช่อง - นครราชสีมา มีผู้ปริมาณจราจร รวมทั้งสิ้น 576,245 คัน
- ปริมาณจราจรขาออก จำนวน 309,563 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) ถึง 43%
-ปริมาณจราจรขาเข้า จำนวน 266,682 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบน ถนนมิตรภาพ ถึง 40%
ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) บางใหญ่-กาญจนบุรี มีผู้ปริมาณจราจร รวมทั้งสิ้น 557,880 คัน
-ปริมาณจราจร ขาเข้า จำนวน 281,321 คัน
-ปริมาณจราจร ขาออก จำนวน 276,559 คัน
โดยสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (ช่วง อ.นครชัยศรี) ฝั่งขาเข้าได้ 31% และฝั่งขาออกได้ 33%
M81 เฉพาะช่วงนครปฐม-กาญจนบุรี มีผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 254,590 คัน
-มีปริมาณจราจร ขาเข้า จำนวน 129,950 คัน
-ปริมาณจราจร ขาออก จำนวน 124,640 คัน
ซึ่งสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรทางหลวงหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต (ช่วง อ.ท่าม่วง) ฝั่งขาเข้าได้ 42% และฝั่งขาออกได้ 41%