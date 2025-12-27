หนีไป! มอเตอร์เวย์ M6 ติดขัด ตำรวจทางหลวงแนะ ใช้เส้นมิตรภาพเหมือนเดิม

ตำรวจทางหลวงแนะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปภาคอีสาน ใช้ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ขาออก การจราจรคล่องตัวกว่า เหตุบนมอเตอร์เวย์ M6 การจราจรเคลื่อนตัวช้า รถมีปริมาณมาก
วันนี้ (27 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา การจราจรติดขัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนทดลองใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งเปิดให้บริการขาออกกรุงเทพฯ ชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 1 ม.ค. 2569 โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ด่านแก่งคอย จ.สระบุรี ถึงด่านปากช่อง จ.นครราชสีมา บริเวณจุดพักรถทับกวาง กิโลเมตรที่ 65 และโรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ
ขณะที่ตำรวจทางหลวง แนะนำประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปภาคอีสาน ใช้ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ขาออก การจราจรคล่องตัวกว่า บนมอเตอร์เวย์ M6 การจราจรเคลื่อนตัวช้า รถมีปริมาณมาก
พ.ต.ท.ภาณุ พละศักดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 8 (มอเตอร์เวย์ M6) กล่าวว่า ปริมาณรถบริเวณกิโลเมตรที่ 10 จากทางแยกต่างระดับบางปะอิน มุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนและเมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.) โดยรถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษก ตะวันออกและตะวันตกมีปริมาณรถมาก ขอความกรุณาอย่าใช้ความเร็วมาก เพราะด้านหน้าเป็นทางเบี่ยงไปยังด้านขวา อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ยังเตือนว่า มอเตอร์เวย์ M6 ยังไม่มีปั๊มน้ำมันอีกด้วย ต้องออกด่านข้างหน้าเพื่อเติมน้ำมันแล้วกลับเข้ามายังมอเตอร์เวย์ตามเดิม
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากด่านบางปะอินมีทางออก ได้แก่
1. ด่านหินกอง ออกถนนบางปะหัน-ภาชี-หินกอง ไป อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
2. ด่านสระบุรี ออกถนนพหลโยธิน ไปตัวเมืองสระบุรี ค่ายอดิศร และ จ.ลพบุรี
3. ด่านแก่งคอย ออกถนนแก่งคอย-บ้านนา ไปตัวอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.บ้านนา จ.นครนายก
4. ด่านปากช่อง ออกถนนธนรัชต์ ไปตัวอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
5. ด่านสีคิ้ว ออกถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไปอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.เลย อีกด้านหนึ่งไป จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี
6. ด่านขามทะเลสอ ออก 3 เส้นทาง คือ 1. ถนนโคกกรวด-ด่านขุนทด 2. ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และ จ.ขอนแก่น 3. ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ไป จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และมีทางเชื่อมถนนสุรนารี 2 ไปแยกประโดก ถนนมิตรภาพ และถนนช้างเผือก เข้าตัวเมืองนครราชสีมา
อย่างไรก็ตาม มอเตอร์เวย์ M6 ไม่มีปั๊มน้ำมัน อีกทั้งเส้นทางมีแต่ทางลาดชัน และบางช่วงรถมากเคลื่อนตัวช้า รถกินน้ำมันจำนวนมาก จึงเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้พอดีกับระยะทาง 200-300 กิโลเมตร ก่อนใช้เส้นทางดังกล่าว