“พิพัฒน์” ตรวจศูนย์ควบคุมจราจรทางหลวงรับเดินทางปีใหม่ 69 เปิดฟรี มอเตอร์เวย์ M6,M81 รวม3 วันรถใช้กว่า 2 แสนคัน

“พิพัฒน์” ตรวจศูนย์ควบคุมจราจรทางหลวง รับเดินทางปีใหม่ 69 - มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช เปิดวิ่งตลอดสายตั้งแต่ 26 ธ.ค.68 จราจรพุ่งเฉลี่ย 5-6 หมื่นคัน/วัน M81 เพิ่มเท่าตัว ส่วน 12 เส้นทางหลัก จราจรทะลุ1.04 ล้านคัน คาดตลอดเทศกาล รวม 11 ล้านคัน เข้มอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทุกมิติ
วันนี้ (29 ธันวาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการจราจร (Highway Traffic Operations Center : HTOC) กรมทางหลวง (ทล.) และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง และ ดร.สุเนตตา แซ่โก๊ะ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กรมทางหลวงได้รายงาน ภาพรวมการให้บริการทางหลวงหลายเส้นทาง โดยเฉพาะ มอเตอร์เวย์ ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.68 โดยสาย M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.68 และเป็นครั้งแรกที่ให้บริการตลอดสาย 196 กม. โดยฝั่งขาออก ตั้งแต่วังน้อย (บางปะอิน) - นครราชสีมา ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค.69 และจากวันที่ 5 ม.ค.69 จะปรับให้ใช้เป็นเส้นทางขาเข้า กลับกรุงเทพฯ
“ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่ต้องการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M 6 ผู้ใช้รถทราบว่า วันนี้เปิดให้บริการเฉพาะฝั่งขาออก เดินทางสู่ภาคอีสานเท่านั้น ยังไม่ได้เปิดฝั่งขาเข้ากลับกรุงเทพฯ ถ้าเข้าใจผิดวิ่งสวนเลนเข้ามาจะเกิดอันตรายได้”
ส่วนมอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) มอเตอร์เวย์ M82 สายยกระดับช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย เปิดให้บริการทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ไม่เก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากยังเป็นการทดลองใช้ และกำหนดความเร็วไม่เกิน80 กม./ชม.
โดยสถิติปริมาณรถที่ใช้เส้นทาง M6 ช่วง 3 วัน (วันที่ 26-28 ธ.ค.68) เฉลี่ยประมาณ 50,000-60,000 คันต่อวัน เส้นทาง M81 เฉลี่ย 20,000 คันต่อวัน สูงกว่าช่วงปกติที่มีประมาณ 10,000 คันต่อวัน ส่วน M82 ปริมาณรถรวม ฝั่งขาออก 184,946 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงปรกติ 14.8% ส่วนฝั่งขาเข้า 142,688 คัน น้อยกว่าช่วงปรกติ 8.4%
สาวนมอเตอร์เวย์รวมถึง M7 (กรุงเทพ-ชลบุรี-มาบตาพุด)และ M9 (วงแหวนกาญจนา ช่วงบางปะอิน-บางพลีและช่วงพระประแดง-บางขุนเทียน ) มีการยกเว้นค่าผ่านทาง ทั้งนี้ ทล.ได้ประมาณการปริมาณรถเข้าออกกรุงเทพฯ ผ่านถนนสายหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 69 ประมาณ 11 ล้านคันโดยการจราจร ฝั่งขาออกเมืองจะมีความแออัดมากสุดวันที่ 30 ธ.ค. 68 ส่วนขาเข้า จะแออัดช่วงระหว่าง วันที่ 2-4 ม.ค.69 พ้นวันที่ 5 ม.ค. หน่วยงานต่างๆเริ่มเปิดทำการก็จะทำให้การจราจรเบาบางลง
ซึ่งในช่วงเทศกาล การเดินทางมากกว่าปกติ ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ขับขี่พักผ่อนให้เต็มที่ ถ้าไม่ไหวให้จอดพักที่จุดพักรถ โดยมีจุดให้บริการห้องน้ำ 600 จุด และจุดบริการเคลื่อนที่ 564 จุด นอกจากนี้มีจุดสำหรับกางเต้นท์ 39 แห่ง ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง อย่าใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด กรณีรถเสียโทรแจ้ง 1586 ได้ทันที
สำหรับเส้นทาง M6, M81 , M82 ยังไม่ได้รับรายงานมีอุบัติเหตุ ส่วนภาพรวมการจราจรขณะนี้การจราจรคล่องตัว ปีนี้โชคดี ถนนพหลโยธิน รถน้อยเพราะรถแบ่งเบาไปใช้M6 ซึ่งช่วยลดความแออัดถนนมิตรภาพได้ 40%ตามแแผนว่า คาดว่า M6 จะเปิดให้บริการสมบูรณ์ได้ ปลายปี 69
@เผย 3 วัน 12 เส้นทางหลัก จราจรทะลุ1.04 ล้านคัน
ทั้งนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย สรุปปริมาณจราจร เข้า-ออก กรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2568 - 5 ม.ค. 2569) ของวันที่ 28 ธันวาคม 2568 พบว่า มีปริมาณจราจรเข้า-ออก รวม 1,044,699 คัน แบ่งเป็นขาเข้า 479,033 คัน และขาออก 565,666 คัน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้เตรียมมาตรการ 4 มิติ รองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 โดยดำเนินการในทุกมิติอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การดูแลบำรุงรักษาผิวทาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ และป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงในการอำนวยความปลอดภัย ตลอดจนการจัดจุดบริการประชาชน การคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง การเตรียมรถช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 รวมถึงการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ 3 สายทาง ได้แก่ M81, M82, และ M6 พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรายงานและบริหารจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยนายพิพัฒน์ พร้อมคณะตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการจราจร และมาตรการอำนวยความปลอดภัยในพื้นที่จริง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาล