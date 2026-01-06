กฟผ.ชงคณะอนุฯPDPอนุมัติเร่ง/ขยายโครงการSolar Floatingในเขื่อน

กฟผ.เตรียมเสนอคณะอนุฯPDP อนุมัติเร่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าSolar Floating 2,725เมกะวัตต์ให้เร็วขึ้นภายในปี 2573 จากเดิม2580 และขยายเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ในโครงการSolar Floating เพื่อบรรจุในแผนPDP ใหม่ หลังพบศักยภาพเขื่อนกฟผ.ผลิตไฟฟ้าได้มาก
นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เตรียมเสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (คณะอนุฯ PDP ) เพื่อพิจารณาอนุมัติเร่งแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ(Floating Solar )ในเขื่อนกฟผ.ทั่วประเทศ กำลังผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ(COD)และจ่ายไฟเข้าระบบเร็วขึ้นเป็นภายในปี 2573 จากเดิมกำหนดไว้ภายในปี 2580 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) รวมทั้งขยายกรอบเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์มากขึ้นในโครงการFloating Solar เพื่อบรรจุในแผนPDPฉบับใหม่ รองรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Emissions)ของประเทศไทยที่เร็วขึ้น 15ปีจากเดิมปีค.ศ. 2065เป็นปีค.ศ.2050
ทั้งนี้ กฟผ.ได้พิจารณาศักยภาพของเขื่อนต่างๆทั่วประเทศพบว่าสามารถติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำได้มากกว่า 2,725เมกะวัตต์ ช่วยเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนเป้าหมายประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และNet Zero Emissions ของประเทศ
นอกจากนี้ กฟผ.ได้พยายามเร่งโครงการต่างๆรองรับแผนดังกล่าว โดยคำนึงทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน อัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม และผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยศึกษาหลายรูปแบบทั้งระบบสายส่ง ,พลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน พลังงานลม โครงการนิวเคลียร์ขนาดเล็ก( SMR )และพลังงานไฮโดรเจน
โดยกฟผ.เร่งประกวดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนต่างๆ โดยจะมีการเร่งเปิดประกวดราคา พร้อมกับการเสนอโครงการต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ หากครม.เห็นชอบก็จะดำเนินโครงการทันที
ก่อนหน้านี้ กฟผ.เตรียมเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 348 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการฯ เขื่อนศรีนครินทร์ 140 เมกะวัตต์ ดำเนินการประกวดราคาแล้ว โครงการฯ เขื่อนภูมิพล 158 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคาและโครงการฯ เขื่อนวชิราลงกรณ 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคา โดยจะเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม 2568 แต่เกิดการยุบสภาฯเสียก่อน จึงต้องรอรัฐบาลใหม่
นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ 4 โครงการ กำลังผลิตรวม 1,200 เมกะวัตต์ ที่อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ โดยอยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น นำเสนอ 4 โครงการ หากผ่านความเห็นชอบ ก็จะเสนอครม.ต่อไป ได้แก่ โครงการฯ เขื่อนศรีนครินทร์ 3 (280 เมกะวัตต์),โครงการฯ เขื่อนศรีนครินทร์ 4 (300 เมกะวัตต์),โครงการฯ เขื่อนภูมิพล 2 (300 เมกะวัตต์) ,โครงการฯ เขื่อนภูมิพล 3 (320 เมกะวัตต์)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กฟผ . ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อ และเขื่อนกระเสียว กำลังผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ โดยมีวงเงินขออนุมัติ 959.76 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567
โดยโครงการที่เขื่อนลำปาว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนด COD ปี 2569 ,เขื่อนแม่ห้วยแม่ท้อและเขื่อนกระเสียวอยู่ระหว่างการประกวดราคา กำหนด COD ปี 2571 ส่วนเขื่อนลำตะคองอยู่ระหว่างการประกวดราคา กำหนด COD ปี 2572