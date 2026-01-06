“คมนาคม”เปิดสถิติ 7 วัน ปีใหม่ 69 โครงข่ายเกิดอุบัติเหตุ 1,441 ครั้ง เสียชีวิต 166 คน 31% ยอดขนส่งสาธารณะทะลุ 18 ล้านคน รถบนสายหลักกว่า 7.4 ล้านคัน

“คมนาคม”เปิดสถิติเดินทางปีใหม่ 69 รวม 7 วัน ยอดใช้ขนส่งสาธารณะทะลุ 18 ล้านคน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง จราจรบนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง กว่า 7.4 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5.04% โครงข่ายคมนาคมเกิดอุบัติเหตุรวม 1,441 ครั้งลดจากปีก่อน 14% เสียชีวิต 166 คนลดลง 31% ขับเร็วยังเป็นสาเหตุหลัก
วันที่ 6 ม.ค. 69 กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) เปิดเผยตัวเลขภาพรวมการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 สะสม 7 วัน พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ มีจำนวนรวม 18,324,366 คน ลดลง ร้อยละ 6.46 (เปรียบเทียบกับวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568) ระบบขนส่งสาธารณภายในประเทศ ที่มีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คือ ทางราง คิดเป็นร้อยละ 43.53 แยกในแต่ละภูมิภาค ได้แก่
1) ภาคกลาง ทางอากาศ (ขาเข้า) 388,638 คน 2) ภาคใต้ ทางราง 231,562 คน 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางถนน 195,997 คน 4) ภาคเหนือ ทางราง 128,372 คน 5) ภาคตะวันออก ทางถนน 128,421 คน ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) จำนวนรวม 1,970,497 คน ลดลงร้อยละ 9.57
ด้านการจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 7,414,241 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 (เปรียบเทียบกับวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568) การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 8,525,176 คัน ลดลงร้อยละ 18.39
@ขบ.ตรวจพบรถโดยสารบกพร่อง 65 คัน สั่งแก้ไขทันที
ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ได้มีการตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง 99,030 คัน พบบกพร่อง 65 คัน สั่งแก้ไข 64 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 99,030 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด รถไฟ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 905 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน ไม่พบสิ่งเสพติด และสั่งเปลี่ยน 1 คน ท่าเรือ/แพ จำนวน 152 แห่ง ตรวจเรือ 5,716 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 8,193 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด
@ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 1,441 ครั้งลดจากปีก่อน 14% เสียชีวิต 166 คนลดลง 31% ขับเร็วยังเป็นสาเหตุหลัก
ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. ได้แก่ ทางถนน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,441 ครั้ง/ ผู้เสียชีวิต 166 คน ผู้บาดเจ็บ 1,611 คน สาเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 900 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 859 คัน คิดเป็นร้อยละ 35 บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ไม่มีความลาดชัน และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา (7 คน) จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร(72 ครั้ง)
โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 14 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 31 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 13
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการฯ ของประเทศ (ปภ.) โดยสรุป พบว่า กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จำนวนอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ด้านรถโดยสารสาธารณะ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บบนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ทางอากาศ ไม่เกิดอุบัติเหตุ และทางน้ำไม่เกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ทางราง เกิดอุบัติเหตุรวม 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 2 คน
สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กระทรวงคมนาคมดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกฯ โดยคุมเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และเตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ และเครื่องบิน ที่เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา และไม่ทิ้งผู้โดยสาร โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพในทุกโครงข่ายการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้การเดินทางของประชาชนในทุกเทศกาล