ศปภ.คค.เผยสถิติปีใหม่ 6 วัน อุบัติเหตุรวม 1,258 ครั้ง เสียชีวิต 145 คน ถนน 12 สายหลักปริมาณจราจร 6.37 ล้านคัน

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) เปิดตัวเลขปีใหม่ 2569 สะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,258 ครั้ง เสียชีวิต 145 คน บาดเจ็บ 1,180 คน ประชาชนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ กว่า 15.4 ล้านคน ลดลง 7.38% ทางหลวง 12 เส้นทางหลักมีปริมาณจราจร 6.37 ล้านคัน
กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 (วันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569) (สะสม 6 วัน) ประมวลผล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 8.00 น. ดังนี้
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ มีจำนวนรวม 15,406,439 คน ลดลง ร้อยละ 7.38 (เปรียบเทียบกับวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568) ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ที่มีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คือ ทางราง คิดเป็นร้อยละ 41.84 ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ที่มีผู้ใช้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่
1) ภาคกลาง: ทางอากาศ (ขาเข้า) 330,997 คน 2) ภาคใต้: ทางราง 205,651 คน 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ทางถนน 170,775 คน 4) ภาคเหนือ: ทางราง 110,030 คน 5) ภาคตะวันออก: ทางถนน 114,362 คน ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) จำนวนรวม 1,689,159 คน ลดลงร้อยละ 11.72
ด้านการจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 6,371,580 คัน ลดลงร้อยละ 4.26 (เปรียบเทียบกับวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568)
การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 7,229,500 คัน ลดลงร้อยละ 20.63
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง 99,030 คัน พบบกพร่อง 65 คัน สั่งแก้ไข 64 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 99,030 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด รถไฟ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 905 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน ไม่พบสิ่งเสพติด และสั่งเปลี่ยน 1 คน ท่าเรือ/แพ จำนวน 152 แห่ง ตรวจเรือ 5,120 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 7,382 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด
ส่วนสรุปสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. ได้แก่ ทางถนน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,258 ครั้ง/ ผู้เสียชีวิต 145 คน ผู้บาดเจ็บ 1,180 คน สาเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 787 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 750 คัน คิดเป็นร้อยละ 35 บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ไม่มีความลาดชัน และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (7 คน) จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี (59 ครั้ง) โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว จำนวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 30 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 15
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผล ตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการฯ ของประเทศ (ปภ.) โดยสรุป พบว่า กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จำนวนอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวนอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ด้านรถโดยสารสาธารณะ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บบนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ทางอากาศ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทางน้ำ ไม่เกิดอุบัติเหตุ และทางราง เกิดอุบัติเหตุรวม 8 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 2 คน
สำหรับการเดินทางกลับของประชาชน กระทรวงคมนาคมดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกฯ โดยคุมเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และเตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ และเครื่องบิน ต้องมีเพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา และไม่ทิ้งผู้โดยสาร
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารการเดินทางและเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส. สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 และ AOT Contact Center โทร. 1722