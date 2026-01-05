อินโนพาวเวอร์ ผนึก IRRADIANCE SOLAR พัฒนาพลังงานสะอาด ขยายตลาด REC Aggregator

อินโนพาวเวอร์ จับมือ IRRADIANCE SOLAR พัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายฐานผู้ผลิตและจำหน่ายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน(REC) ขับเคลื่อนตลาด REC Aggregator อย่างยั่งยืน
อินโนพาวเวอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท IRRADIANCE SOLAR จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและพัฒนาโครงการรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ผลิตและจำหน่ายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ภายใต้โครงการ REC Aggregator ของ อินโนพาวเวอร์
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท IRRADIANCE SOLAR จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการติดตั้งและพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งแรกของโครงการ REC Aggregator โดยได้ IRRADIANCE SOLAR เข้ามาเป็น EPC Partner รายแรก ที่จะร่วมสนับสนุนการขึ้นทะเบียนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของลูกค้า เพื่อผลิตและจำหน่ายใบรับรอง REC ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ลูกค้า/ลูกบ้านที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดของประเทศอย่างยั่งยืน
REC Aggregator เป็นแพลตฟอร์มของอินโนพาวเวอร์ เพื่อรวบรวมและขึ้นทะเบียน REC รายย่อยตามมาตรฐาน พร้อมนำไปซื้อขายในตลาด REC โดยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมผ่าน Line Official Account @GreenPas โดยแพลตฟอร์มช่วยลดความซับซ้อนและภาระด้านเอกสารในการรับรองและจดทะเบียนให้กับผู้ผลิตรายย่อย
ความร่วมมือกับ IRRADIANCE SOLAR ในฐานะ EPC Partner รายแรกของโครงการ
REC Aggregator ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายระบบนิเวศพลังงานสะอาด อินโนพาวเวอร์มุ่งมั่นในการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มปริมาณ REC ในตลาด แต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม