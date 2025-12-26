แดชบอร์ด TRAVEL LINK สะท้อนทิศทางท่องเที่ยวปี 256 อีสานโตสวนกระแส

ท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังคงเติบโตทั้งในด้านจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือนมกราคม–ตุลาคม 2568 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 สะท้อนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการท่องเที่ยวที่น่าจับตา
ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนจากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแดชบอร์ด “สถิติการเปรียบเทียบผู้เยี่ยมเยือนและรายได้” บนแพลตฟอร์ม TRAVEL LINK ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ซึ่งนำข้อมูลเปิด (Open Data) จากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล มาประมวลผลและจัดแสดงในรูปแบบที่ช่วยให้เห็นแนวโน้มการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสามารถเลือกช่วงเวลาและปีที่ต้องการเปรียบเทียบได้ตามความสนใจของผู้ใช้งาน
ในช่วงเดือนมกราคม–ตุลาคม 2568 ตลาดนกท่องเที่ยวต่างชาติของไทยสะท้อนภาพการชะลอตัวที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีทั้งจำนวนผู้เดินทางและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทั้งสองด้าน
ทั้งนี้ จังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหาร สะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่และความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เข้มข้นมากขึ้น
ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการโครงการพิเศษ TRAVEL LINK กล่าวว่า “แดชบอร์ดดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยเป็นการนำข้อมูลเปิดจากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาประมวลผลและนำเสนอในรูปแบบที่ช่วยให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของการเดินทางในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน”
“ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขทางสถิติเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างตรงจุด ตั้งแต่การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยเฉพาะในบริบทที่การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มข้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน” ดร.อัญชลิสา กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRAVEL LINK ได้ที่ www.travellink.go.th หรือทาง Facebook Page: Travel Link และ Line Official Account : @travellink.th