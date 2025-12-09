บี.กริม เพาเวอร์ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในฟิลิปปินส์ กำลังผลิต 65 เมกะวัตต์ เดินหน้าขยายพอร์ท “พลังงานทดแทน”

บริษัท Amatera Renewable Energy Corporation (ARECO) บริษัทย่อยที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่าน B.Grimm Solar Power Inc. โดยเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิตติดตั้ง 65 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตเพื่อจำหน่ายไฟฟ้า 50.1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนเกาะเนกรอส ตอนกลางของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกาศความสำเร็จ ในการดำเนินการทดสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าและการทดสอบการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าตามขั้นตอนที่กำหนด โดยได้รับเอกสาร Final Certificate of Approval to Connect (FCATC) จากหน่วยงาน National Grid Corporation of the Philippines เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 โดยพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ (COD) และจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2569 โครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่านตลาดซื้อขายไฟฟ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเรียกว่า Wholesale Electricity Spot Market (WESM) โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามราคาตลาดในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันมีอัตรารับซื้อที่โครงการได้รับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.6 เปโซ (ประมาณ 3.6 บาท) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 โครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีกำหนดเวลา 20 ปี ภายใต้การประกาศรับซื้อไฟฟ้าโดยกระทรวงพลังงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Department of Energy: DOE) ในโครงการ Green Energy Auction – 4 (GEA-4) ซึ่งภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว โครงการได้รับอัตราราคาไฟฟ้าคงที่ที่ 4.43 เปโซ (ประมาณ 2.40 บาท) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า การได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและประกันรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และสามารถรับกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา 20 ปี นอกจากนี้ เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โครงการยังมีศักยภาพที่จะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (WESM) หรือเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอดอายุโครงการได้
ทั้งนี้ โครงการของ ARECO ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้ากลุ่มแรกที่จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงการ Green Energy Auction – 4 (GEA-4) ของกระทรวงพลังงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกำหนดเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ต้นปี 2569 ตอกย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ รวมถึงความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการวางกลยุทธ์เชิงรุกในการเตรียมความพร้อมสำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จนทำให้โครงการได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายไฟฟ้าในปี 2569 ซึ่งทำให้ได้รับอัตราราคาไฟฟ้าที่สูง และพร้อมในการจำหน่ายไฟฟ้าได้ได้เป็นกลุ่มแรก
สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก และจากความสำเร็จของโครงการ ARECO ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนของ บี.กริม เพาเวอร์ และถือเป็นรากฐานที่จะผลักดันในการเดินหน้าแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดแก่สังคมโลก
การขยายการลงทุนในครั้งนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวและยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 และก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)