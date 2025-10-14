POINTX จับมือพาร์ทเนอร์ใหม่ “J POINT” เสริมแกร่งระบบสะสมคะแนน พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ! โอน J POINT เป็น POINTX รับคะแนนเพิ่ม 30%

กรุงเทพฯ - POINTX (พอยท์เอกซ์) แอปพลิเคชันรวมและแลกคะแนนสะสม ที่แลกง่าย ใช้คุ้ม เดินหน้าขยายพันธมิตรใหม่ เสริมแกร่งระบบสะสมคะแนนให้หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับ J POINT (เจ พอยท์) ระบบสะสมคะแนนในกลุ่ม เจมาร์ท กรุ๊ป จัดโปรโมชันสุดคุ้มเอาใจนักสะสมพอยท์ ชวนสมาชิกโอน J POINT เป็น POINTX ด้วยโปร “รับเพิ่มใช้ช้อปเพลิน โอนคะแนน J POINT มา POINTX รับคะแนนเพิ่ม 30%” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนนให้หลากหลาย คุ้มค่า และสนุกยิ่งขึ้น พร้อมรับดีลดี ๆ และสิทธิประโยชน์มากมายจาก POINTX อย่าปล่อยให้คะแนนหมดอายุไปฟรี ๆ โอนมารับคะแนนเพิ่มกันได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2568
การผนึกกำลังครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของอีโคซิสเทม POINTX และ J POINT ที่จะยกระดับการใช้คะแนนให้อิสระและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ Loyalty Program มักเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ลืมใช้จนคะแนนหมดอายุ มีคะแนนอยู่หลายแอปฯ แลกของไม่โดนใจ หรือใช้คะแนนยุ่งยาก ซึ่งการโอนคะแนนจาก J POINT และพาร์ทเนอร์อื่น ๆ มารวมไว้ที่แอปฯ POINTX จะช่วยให้ผู้ใช้จัดการคะแนนได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถนำคะแนนจากการโอนจากทุกพาร์ทเนอร์ มารวมกับคะแนนจากบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX เพื่อนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งสแกนจ่ายค่าสินค้าและบริการ, จ่ายบิลต่าง ๆ, ช้อปออนไลน์, สั่งอาหารเดลิเวอรี่, แลก e-Coupon ส่วนลด และไอเทมฮิตบน X Store หรือแลกไมล์สายการบิน นอกจากนี้คะแนนจากการโอนและคะแนนจากบัตรเครดิตยังไม่มีวันหมดอายุ
รับคะแนนเพิ่มไปช้อปเพลิน ๆ กับโปรโมชันสุดคุ้ม! เพียงโอนคะแนน J POINT มาเป็น POINTX เท่านั้น
สำหรับสมาชิกแอปฯ POINTX และเป็นสมาชิก J POINT เพียงโอนคะแนนสะสม J POINT มาเป็นคะแนน POINTX ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2568 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 30% ของคะแนนที่โอนมาเป็น POINTX เมื่อโอนคะแนนขั้นต่ำ 300 J POINT จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ/ สัปดาห์ รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 570 POINTX/ ท่าน/ สัปดาห์ และจำกัด 150 สิทธิ ต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 1,650 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย*
วิธีการโอนง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอนผ่าน J POINT LINE Official Account
1.เปิด LINE OA : @jpoint กด "แลกคะแนน" ไปที่เมนู "แลกเปลี่ยนคะแนน" และเลือก POINTX
2.อ่านเงื่อนไขการโอนคะแนน J POINT มาเป็นคะแนน POINTX
3.ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการโอน ตรวจสอบข้อมูล และกดตกลง
4.กด "ยืนยัน" เพื่อทำการโอนคะแนน
5.โอนคะแนนสำเร็จ
สำหรับสมาชิกที่ทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไข จะได้รับคะแนนพิเศษคืนเข้าบัญชีในแอปฯ POINTX ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป*
