เจ้าท่าฯเผย 3 ม.ค. 69 มีผู้โดยสารเรือ”เดินทาง-ท่องเที่ยว”ทั่วประเทศกว่า 3.1 แสนคน ผนึกหน่วยงาน 7 ภูมิภาค ดูแลความปลอดภัยเข้มข้น

เจ้าท่าฯ เผย 3 ม.ค. 69 มีผู้โดยสารใช้ขนส่งทางน้ำเดินทาง-ท่องเที่ยว ทั่วประเทศกว่า 3.1 แสนคน มีเรือโดยสารบริการ รวม 6,665 เที่ยว ผนึกหน่วยงาน 7 ภูมิภาค ดูแลความปลอดภัยหลังประชาชนและนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางกลับจากฉลองปีใหม่ 2569
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทั้ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี และหนองคาย รวมทั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 77 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จำนวน 50 ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 837 นาย รถยนต์ จำนวน 105 คัน และเรือรักษาการณ์ จำนวน 70 ลำ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เดินทางทางน้ำรับแจ้งเหตุทางน้ำ พร้อมประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ความพร้อมของท่าเรือ และผู้ให้บริการเรือ อาทิ ท่าเรือตลาดเทศบาลนครสวรรค์ ท่าเทียบเรือโบราณสถานป้อมเพชร ท่าเรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก ท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ และท่าเรือระนอง – เกาะสอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในระหว่างเดินทางกลับ พร้อมเฝ้าระวังและลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างสูงสุด
รายงานสถานการณ์การเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ โดยศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2569 มีเรือโดยสารทั้งประเทศ ให้บริการรวม 6,665 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสาร 312,519 คน แบ่งเป็น ในส่วนภูมิภาค เรือโดยสาร ให้บริการ 5,506 เที่ยว ผู้โดยสาร 260,337 คน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา มีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการ 52 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,485 คน เรือทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยว) ให้บริการ 60 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,328 คน เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 60 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,314 เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 841 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,645 คน เรือภัตตาคาร ให้บริการ 52 เที่ยว ผู้โดยสาร 10,879 คน บริเวณคลองแสนแสบ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 94 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,531 คน
นอกจากนี้ ในช่วงพิธีถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมเจ้าท่า ได้จัดเรือตรวจการณ์ เจ้าท่า 218 และ เจ้าท่า 220 รับ-ส่ง ประชาชนจากท่าเรือวัดระฆัง - ท่าเรือวัดอรุณฯ - ท่าช้าง(วังหลวง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 - 26 ตุลาคม 2569 เวลา 07.30 - 22.00 น. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเส้นทางการเดินเรือให้กับประชาชน พร้อมกำชับนายเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และใช้ความเร็วเรือตามข้อกำหนด ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านระบบกล้อง CCTV ตามท่าเรือต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ของกระทรวงคมนาคมและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประชาชน และนักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ฯ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือโดยเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน ในการสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนออกเรือและขณะโดยสารเรือ เพื่อร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ภายใต้กรอบแนวคิด “H.N.Y 2569 – Happiness of All, Network of Care, and Year of Safety”
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง