กรมเจ้าท่า จัดเรือ 15 ลำ ร่วมปฎิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ท่าเทียบเรือวัดพนัญเชิงฯ อยุธยา

กรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ณ ท่าเทียบเรือวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา จัดเรือร่วมปฏิบัติการ ดูแลความปลอดภัย 15 ลำ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 นายอารยัน รัตนพันธุ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) กรมเจ้าท่า (จท.) พร้อมด้วย นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า อำเภอนครหลวง บริษัท ไออาร์พีซี (จำกัด) มหาชน ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วม เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2569 ณ ท่าเทียบเรือวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี
การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแล และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยภายในพิธีมีการปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ และการซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับ ดูแล และรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 15 ลำ ประกอบด้วย 1. เรือตรวจการณ์เจ้าท่า หมายเลข 2117 2. เรือตรวจการณ์เจ้าท่า หมายเลข 2118 3. เรือเจ็ตสกี หมายเลข 176 4. เรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ หมายเลข 344 5. เรือตรวจการณ์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 ลำ 6. เรือกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา จำนวน 5 ลำ ทั้งนี้ การจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางน้ำ อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเทศกาลปีใหม่