อากาศแปรปรวน!”กรมเจ้าท่า”ออกประกาศมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเข้าฤดูมรสุม

“กรมเจ้าท่า”คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ออกประกาศเตือนการเดินเรือช่วงสภาพอากาศแปรปรวนเข้าสู่ฤดูมรสุม กำชับผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้กรมเจ้า เข้มงวดในการกำกับ และดูแลความปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคการท่องเที่ยวเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว(ไฮซีซั่น )จึงเน้นย้ำให้กรมเจ้าท่าเข้มงวดกวดขันการตรวจตราการปฏิบัติของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำที่ให้กับผู้โดยสาร
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสภาพของเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรการ ด้านความปลอดภัยของกรมฯ.และเน้นย้ำกวดขันให้เจ้าหน้าที่ของ กรมฯที่ประจำตามท่าเรือต่างๆให้ปฏิบัติ ตามมาตรการความปลอดภัย หากจำเป็นต้องระงับการออกเรือกรณี คลื่นลมแรง นั้น ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ หากสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงไม่ควรเอาเรือออกจากฝั่ง พร้อมขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน
สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า มีดังนี้
1. ออกประกาศมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ กรมเจ้าท่าได้เผยแพร่มาตรการด้านความปลอดภัยให้หน่วยงานและผู้ประกอบการเรือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการตรวจสอบความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต และจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นเรือไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด
2. แจ้งเตือนข้อปฏิบัติแก่ชาวเรือ–ผู้ควบคุมเรือ–เจ้าของท่าเรือ และผู้โดยสาร มีการออกประกาศเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมถึงย้ำให้เจ้าของท่าเรือจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน และให้ผู้โดยสาร–นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
3. กำชับสำนักงานเจ้าท่าทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบ กรมเจ้าท่าได้สั่งการให้เจ้าท่าภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจเรือก่อนออกเดินทาง ตรวจเอกสารประจำเรือ และควบคุมเส้นทางเดินเรือในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากคลื่นลมแรงหรือทัศนวิสัยต่ำ
และ4. เดินหน้ารณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการ กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการเรือ นายเรือ และผู้ควบคุมเรือ เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย เช่น การสวมเสื้อชูชีพ การตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทาง และการแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุผิดปกติ
อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่าขอย้ำให้ท่าเทียบเรือทั่วประเทศ ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างท่าเรือ พร้อมติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะสามารถรองรับได้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน รวมถึงจัดให้มีพวงชูชีพอย่างน้อย 4 พวง และเชือกยาวไม่ต่ำกว่า 25 เมตรเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเรือและทางขึ้น–ลงให้เพียงพอ จัดทำรั้วกั้นจุดขึ้น–ลงเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ท่าเรือที่ใช้ระบบโป๊ะเทียบเรือต้องดูแลไม่ให้มีผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ กรมเจ้าท่าได้กำชับให้ตรวจตราสภาพเรือและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือให้ครบถ้วน เช่น เสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ พวงชูชีพ และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันที เรือโดยสารทุกลำต้องมีป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด รวมถึงต้องเปิดโคมไฟและใช้สัญญาณหวูดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรืออย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ขอให้รับฟังคำแนะนำจากนายเรือ ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการใช้บริการเรือโดยสาร เน้นย้ำว่าผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ห้ามดื่มสุรา สิ่งมึนเมา หรือเสพสารเสพติดในระหว่างปฏิบัติงาน ห้ามเดินเรือด้วยความเร็วสูงจนเป็นอันตราย และต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมทั้งต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอและพร้อมใช้งานทุกเมื่อ หากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดออกเรือทันที
ทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้กำชับให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสภาพเรือ เครื่องจักร และท่าเทียบเรืออย่างสม่ำเสมอ โดยท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน รวมถึงติดตั้งป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารของเรือและจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ในจุดที่มองเห็นชัดเจน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัย ห้ามให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวยืนบนโป๊ะเกินจำนวนที่กำหนด และต้องกำชับผู้ควบคุมเรือภายใต้การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด