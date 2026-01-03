ขร.เข้มจุดตัดถนน รถไฟ เสริมพิเศษ 16 ขบวน รองรับขากลับกทม.ช่วง 3-4 ม.ค.69

กรมรางฯ เผยยอดเดินทาง 2 ม.ค. 69 คนเริ่มทยอยกลับกรุงฯ รถไฟทางไกลทะลุเป้า เร่งเสริมขบวนรถ 16 ขบวนรับคลื่นมหาชน 3-4 ม.ค. นี้ พร้อมสั่งเข้มมาตรการความปลอดภัย
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบราง ประจำวันที่ 2 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่แปดของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม มี ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้ว ขณะที่ภาพรวมปริมาณการเดินทางในวันดังกล่าว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 984,830 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 19.86) แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 95,954 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 12.91 แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 50,668 คน-เที่ยว และขาออก 45,286 คน-เที่ยว โดยเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,841 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 58,113 คน-เที่ยว มีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 208 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสารสายเหนือและสายใต้ 2 ขบวน มีผู้โดยสาร 565 คน) สำหรับข้อมูลแต่ละสายมีรายละเอียดดังนี้
-สายใต้ 33,383 คน-เที่ยว (ขาเข้า 17,161 คน-เที่ยว / ขาออก 16,222 คน-เที่ยว) 63 ขบวน
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 23,892 คน-เที่ยว (ขาเข้า 13,467 คน-เที่ยว / ขาออก 10,425 คน-เที่ยว) 47 ขบวน
-สายเหนือ 17,467 คน-เที่ยว (ขาเข้า 9,557 คน-เที่ยว / ขาออก 7,910 คน-เที่ยว) 34 ขบวน
-สายตะวันออก 11,038 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,749 คน-เที่ยว / ขาออก 5,289 คน-เที่ยว) 22 ขบวน
-สายมหาชัยและสายแม่กลองรวม 10,174 คน-เที่ยว (ขาเข้า 4,734 คน-เที่ยว / ขาออก 5,440 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 888,876 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 22.29) เนื่องจากประชาชนกระจายตัวเดินทางกลับ แต่ยังคงมีการใช้บริการจากกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายสีทองมีผู้ใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์ โดยมีข้อมูลผู้ใช้บริการและการให้บริการแต่ละสายดังนี้
- สายสีเขียว 457,398 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,161 เที่ยว (สายสุขุมวิท 777 เที่ยว และสายสีลม 384 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน 260,771 คน-เที่ยว ให้บริการ 318 เที่ยว
- ARL 49,951 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
- สายสีเหลือง 30,568 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีม่วง 29,324 คน-เที่ยว ให้บริการ 218 เที่ยว
- สายสีชมพู 29,075 คน-เที่ยว ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 873 คน-เที่ยว)
- สายสีแดง 20,865 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง 10,924 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 36.55) ให้บริการ 217 เที่ยว
นายพิเชฐ กล่าวว่า ในวันที่ 2 ม.ค.69 มีอุบัติเหตุและเหตุขัดข้อง ดังนี้ รายงานอุบัติเหตุเมื่อเวลา 17.38 น. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์) ชนโค บริเวณระหว่างสถานีบุรีรัมย์ – บ้านหนองตาด ทำให้ขบวนรถล่าช้า 19 นาที ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของเหตุการณ์รถไฟชนสัตว์เลี้ยงในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากนี้ จากการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน ณ สถานีเทพา พบพนักงานกั้นถนน 1 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์ (แม้ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดที่ 50 mg%) จึงได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและจัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน
ในส่วนของระบบรถไฟฟ้า พบเหตุขัดข้อง 1 ครั้ง ในรถไฟฟ้าสายสีแดง (สายธานีรัถยา) ช่วงสถานีทุ่งสองห้อง-หลักสี่ ฝั่งขาออกเมือง เมื่อเวลา 09.13 น. ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า 11 นาที
@รถไฟ เสริม 16 ขบวน รับช่วง3-4 ม.ค.69
ขร.ได้ประสาน รฟท. เตรียมรับมือเดินทางกลับ 3-4 มกราคม 2569 สำหรับวันนี้ (3 ม.ค. 69) 6 ขบวน และวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค. 69) 10 ขบวน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับหนาแน่นที่สุด รฟท. ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมครอบคลุมทุกเส้นทาง ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2569 (สายเหนือ 1 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน และสายใต้ 1 ขบวน)
- สายเหนือ ขบวน 5 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่) ออกเวลา 19.05 น.
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวน 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา) ออกเวลา 09.20 น. ขบวน 974 (นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.00 น. ขบวน 934 (อุบลราชธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 20.00 น. และขบวน 936 (อุดรธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 21.45 น.
- สายใต้ ขบวน 983 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา) ออกเวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2569 (สายเหนือ 3 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ขบวน และสายใต้ 1 ขบวน)
- สายเหนือ เที่ยวไป ได้แก่ ขบวน 961 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ศิลาอาสน์) ออกเวลา 09.00 น. เที่ยวกลับ ได้แก่ ขบวน 6 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.35 น. และขบวน 962 (ศิลาอาสน์ – กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.50 น.
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไป ได้แก่ ขบวน 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา) ออกเวลา 09.20 น. ขบวน 933 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี) ออกเวลา 09.40 น. และขบวน 935 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี) 11.15 น. เที่ยวกลับ ได้แก่ ขบวน 974 (นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.00 น. ขบวน 934 (อุบลราชธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์ ) ออกเวลา 20.00 น. และขบวน 936 (อุดรธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์) 21.45 น.
- สายใต้ ขบวน 984 (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.35 น.
กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการทุกรายเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและขบวนรถ เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้ปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นย้ำห้ามบุคคลหรือสัตว์เลี้ยง รวมถึงสิ่งกีดขวาง เข้าไปในเขตทางรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อลดความสูญเสีย พร้อมทั้งขอความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อความปลอดภัยของทุกคน นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับสู่จุดหมายอย่างมีความสุขและปลอดภัยตลอดปี 2569