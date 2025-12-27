กรมราง เผยยอดเดินทางระบบรางวันแรก เทศกาลปีใหม่ 69 กว่า 1.61 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าคาด 5.89 %

กรมราง เผย วันแรกเทศกาลปีใหม่า 69 ยอดใช้ระบบราง รวมกว่า 1.61 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 5.89 % รถไฟมีกว่า 8.8 หมื่นคน สายใต้มากสุด 2.7 หมื่นคน ส่วนรถไฟฟ้า 8 สาย ยอดรวม 1.53 ล้านคน เกิดเหตุรถไฟขบวนท้องถิ่นเฉี่ยวคน ที่ พัทลุง เสียชีวิต
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค. 68) ซึ่งเป็นวันแรกของแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 (รวม 11 วัน) ของกระทรวงคมนาคม มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,618,867 คน-เที่ยว(ประมาณการ 1,720,181 คน-เที่ยว) ต่ำกว่า 101,314 คน-เที่ยว หรือ 5.89% แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 88,750 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง จำนวน 1,530,117 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 211 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน คือขบวน 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ และขบวน 983 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 584 คน-เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 88,750 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 3,304 คน-เที่ยว หรือ 3.59 % (ประมาณการ 92,054 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 36,025 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 52,725 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 47,155 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 41,595 คน-เที่ยว
โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,266 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 14,331 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,935 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 23,910 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,283 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,627 คน-เที่ยว) สายเหนือ 18,417 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,985 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,432 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 10,304 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,044 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,260 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 8,853 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,512 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,341 คน-เที่ยว) โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 3,590 เที่ยว (รวมเสริม 41 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,530,117 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 98,010 คน-เที่ยว หรือ 6.02% (ที่ประมาณการ 1,628,127 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย
2.1 รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 223 เที่ยว (รวมเสริม 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 72,853 คน-เที่ยว
2.2 รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 39,650 คน-เที่ยว
2.3 รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 321 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 71,681 คน
2.4 รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 501 เที่ยว (รวมรถเสริม 30 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 454,788 คน-เที่ยว
2.5 รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,240 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 762,401 คน-เที่ยว
2.6 รถไฟฟ้าสายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 10,585 คน- เที่ยว
2.7 รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (สีเหลือง) ให้บริการ 276 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 48,300 คน-เที่ยว
2.8 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ให้บริการ 516 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 69,859 คน-เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 240 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 4,748 คน-เที่ยว)
ด้านความปลอดภัย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟจำนวน 2 ครั้ง โดย (1) เมื่อเวลา 10.20 น. เกิดอุบัติเหตุขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 (ยะลา - นครศรีธรรมราช) เฉี่ยวชนคนนั่งอยู่บริเวณคอสะพานรถไฟ ใกล้เสาโทรเลขที่ 896/12 ระหว่างสถานีควนเนียง - สถานีโคกทราย จ.พัทลุง โดยพนักงานรถจักรได้ชักหวีดแจ้งเตือนแล้ว เพื่อให้ผู้เสียชีวิตหลบออกจากบริเวณดังกล่าว แต่ผู้เสียชีวิตไม่ได้หลบออกแต่อย่างใด และพนักงานรถจักรได้ลงห้ามล้อฉุกเฉิน แต่เนื่องจากเป็นระยะกระชั้นชิด จึงทำให้เฉี่ยวชนชายดังกล่าวเสียชีวิตรวม 1 ราย ไม่พบเอกสารติดตัว
(2) เมื่อเวลา 14.50 น. นายสถานีบ้านทับช้างรับแจ้งเหตุมีรถกระบะจอดกีดขวางกลางทางรถไฟบริเวณเสาโทรเลขที่ 21/13 ระหว่างสถานีบ้านทับช้าง-สถานีลาดกระบัง จึงประสานกู้ภัยนำรถมาลาดรถกระบะออกจากที่เกิดเหตุ เวลา 15.41 น. ไม่มีขบวนใดได้รับผลกระทบจากเหตุนี้
ส่วนระบบรถไฟฟ้ามีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 1 ครั้ง เมื่อเวลา เวลา 06.53 น. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 52 เกิดจอดไม่ตรงจุดจอดหลายสถานี ประตูรถไฟฟ้าไม่เปิด ดำเนินการถอนขบวนรถออกจากการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการประมาณ 5-10 นาที โดยสถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่าน PID ก่อนกลับมาเดินรถได้ตามปกต
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ประสาน รฟท. ให้กำชับเจ้าหน้าที่บนขบวนรถและนายสถานีประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารงดนั่งและยืนบริเวณบันไดและบริเวณรอยต่อของตู้รถไฟ (gangway) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุผู้โดยสารพลัดตกจากขบวนรถ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติหน้าที่เดินรถขนส่งทางราง รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น อีกทั้งประสานจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ให้จัดเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร/กู้ภัย/ อปพร. มาเฝ้าระวังเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เป็นทางลักผ่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 นี้ด้วย โดยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยหยุดรถก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่าน และไม่ฝ่าฝืนสัญญาณเครื่องกั้นทางรถไฟ
สำหรับในวันนี้ (27ธ.ค.68 ) รฟท. ได้พ่วงตู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยสารที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเที่ยวกลับ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวน 984 ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 6 เชียงใหม่- กรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ระบบราง