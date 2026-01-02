วันแรกของปี 69 ยอดใช้ระบบรางกว่า 1 ล้านคน-เที่ยว กรมรางคาด ปชช.เดินทางกลับกรุงกระจาย 3-4 ม.ค. 69

กรมรางเผยระบบราง วันแรกของปี 2569 (1 ม.ค. 69) ยอดใช้กว่า 1 ล้านคน-เที่ยว ชี้ปัจจัยวันหยุดยาวพิเศษช่วยคนชะลอเดินทางกลับกรุง คาด 3-4 ม.ค. 69 กลับมาหนาแน่น เที่ยวกลับ รฟท.ขจัดขบวนรถเสริมรับมือคนเข้ากรุงฯ
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกของปีพ.ศ.2569 และเป็นวันที่เจ็ดของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม พบว่า มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 1,052,228 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.28) โดยประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
• รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 94,678 คน-เที่ยว (ขาเข้า 47,674 คน-เที่ยว และขาออก 47,004 คน-เที่ยว) สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.21 แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,040 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 57,638 คน-เที่ยว โดยมีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 208 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสาร 4 ขบวน) สำหรับข้อมูลแต่ละสายมีรายละเอียดดังนี้
- สายใต้ 30,382 คน-เที่ยว (ขาเข้า 15,512 คน-เที่ยว / ขาออก 14,870 คน-เที่ยว) 63 ขบวน
-สายตะวันออกเฉียงเหนือ 21,871 คน-เที่ยว (ขาเข้า 11,394 คน-เที่ยว / ขาออก 10,477 คน-เที่ยว) 48 ขบวน
- สายเหนือ 16,252 คน-เที่ยว (ขาเข้า 8,141 คน-เที่ยว / ขาออก 8,111 คน-เที่ยว) 33 ขบวน
-สายตะวันออก 11,111 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,432 คน-เที่ยว / ขาออก 5,679 คน-เที่ยว) 22 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลองรวม 15,062 คน-เที่ยว (ขาเข้า 7,195 คน-เที่ยว / ขาออก 7,867 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
• ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 957,550 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.71) โดยยังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าทุกสายให้บริการได้ตามปกติ ไม่มีเหตุขัดข้อง ข้อมูลผู้ใช้บริการมีดังนี้
- สายสีเขียว 486,352 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,088 เที่ยว (สายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน 286,004 คน-เที่ยว ให้บริการ 318 เที่ยว
- ARL 53,730 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
- สายสีเหลือง 34,603 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีชมพู 31,285 คน-เที่ยว ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 915 คน-เที่ยว)
- สายสีม่วง 29,336 คน-เที่ยว ให้บริการ 218 เที่ยว
- สายสีแดง 22,307 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
-สายสีทอง 13,933 คน-เที่ยว ให้บริการ 217 เที่ยว
@เผยรถไฟ เกิดเหตุ 3 ครั้ง
จากการรายงานของ รฟท. พบมีเหตุเกิดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) เวลา 01.52 น. รถจักรยานยนต์ขับชนคานเครื่องกั้นถนนชนิด ก.1 ขณะขบวนรถที่ 13 ผ่าน ผู้ขับขี่บาดเจ็บ ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.พิจิตร (2) เวลา 17.42 น. ณ สถานีบางบำหรุ ญาติผู้โดยสารกระโดดลงจากขบวนรถเร็วที่ 169 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา) ขณะรถเริ่มเคลื่อนตัว ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.ศิริราช และ (3) เวลา 22.19 น. พบผู้โดยสารชาวต่างชาติมีอาการป่วยแน่นหน้าอก บนขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) จึงประสานรถกู้ชีพรับตัวส่ง รพ. สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์
เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2568) พบว่า ปริมาณการเดินทางด้วยระบบรางรวมลดลงร้อยละ 3 (รฟท. ลดลงร้อยละ 10.87 และระบบรถไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 2.14) ปัจจัยหลักเกิดจากรูปแบบวันหยุดที่แตกต่างกันกับปี 2568 ที่วันที่ 1 ม.ค. เป็นวันพุธและไม่มีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนต้องเร่งเดินทางกลับ แต่ในปี 2569 ครม. มีมติให้วันที่ 2 ม.ค. เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน (31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69) เอื้อให้ประชาชนวางแผนชะลอการเดินทางกลับเพื่อพักผ่อนตามภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่อ โดยคาดว่าผู้โดยสารจะกระจายการเดินทางกลับในช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 69 แทน
@คาด ปชช.เดินทางกลับ 3-4 ม.ค. 69
แผนรองรับการเดินทางวันนี้ (2 ม.ค. 69) รฟท. ได้จัดเตรียมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจำนวน 2 ขบวน เพื่อรองรับประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้แก่ สายเหนือ ขบวน 6 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.35 น. และสายใต้ ขบวน 984 (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.35 น.
นายพิเชฐ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางและผู้ให้บริการระบบราง ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและขบวนรถให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะทยอยกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างหนาแน่นในช่วงวันหยุดที่เหลือ (3-4 ม.ค. 69) ทั้งนี้ เตือนผู้ขับขี่พาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ ขอให้ชะลอความเร็วและหยุดรถดูให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และขอสวัสดีปีใหม่ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการทำงานในปี 2569 นี้