ระบบรางวันที่ 31 ธ.ค.68 ผู้โดยสารทะลุ 1.42 ล้านคน รถไฟฟ้าวิ่งถึงตี 2 รับ เคาท์ดาวน์“สายสีทอง”ทุบสถิติพุ่ง 25%

ขร.เผยยอดเดินทางส่งท้ายปีเก่า 31 ธ.ค. ทะลุ 1.42 ล้านคน รถไฟฟ้า “สายสีทอง” ทุบสถิติ ผู้โดยสารพุ่งร้อยละ 25 วันเคานต์ดาวน์ บริการถึง ตี 2 ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า ระบายช่วงหนาแน่นได้ดี เตือน “อย่าฝ่าเครื่องกั้น” จุดตัดรถไฟหลังพบอุบัติเหตุซ้ำรอย
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 และเป็นวันที่หกของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 1,429,462 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.48) โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันจนถึงช่วงคืนข้ามปี มีประชาชนทยอยเดินทางไปร่วมกิจกรรม Countdown 2026 ในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพอย่างหนาแน่น และเดินทางกลับด้วยระบบรถไฟฟ้าที่ขยายเวลาให้บริการจนถึง 02.00 น. อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในวันดังกล่าวลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 95,000 คน-เที่ยว (ลดลงประมาณร้อยละ 6.66) โดยแบ่งข้อมูลการเดินทางระบบราง ดังนี้
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 98,407 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 35,934 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 62,473 คน-เที่ยว มีการจัดขบวนรถให้บริการ 213 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษ 9 ขบวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- สายใต้ 32,702 คน-เที่ยว (ขาออก 17,037 คน-เที่ยว / ขาเข้า 15,665 คน-เที่ยว) 63 ขบวน
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 23,360 คน-เทียว (ขาออก 13,254 คน-เที่ยว / 10,106 คน-เที่ยว) 52 ขบวน
- สายเหนือ 17,565 คน-เที่ยว (ขาออก 9,108 คน-เที่ยว / ขาเข้า 8,457 คน-เที่ยว) 34 ขบวน
- สายตะวันออก 12,249 คน-เที่ยว (ขาออก 7,249 คน-เที่ยว / ขาเข้า 5,000 คน-เที่ยว) 22 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลองรวม 12,531 คน-เที่ยว (ขาออก 6,260 คน-เที่ยว / ขาเข้า 6,271 คน-เที่ยว) 42 ขบวน
ระบบรถไฟฟ้า ยอดพุ่งรับงานเคานต์ดาวน์ โดยสายสีทอง มีผู้ใช้บริการ 45,040 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 25.11) ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักสู่ไอคอนสยาม (Amazing Thailand Countdown 2026) และสายสีเหลือง มีผู้ใช้บริการ 45,233 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 7.96) จากกิจกรรม Seacon Countdown 2026 บริเวณสถานีสวนหลวง ร.9 ภาพรวมมีผู้ใช้บริการรวม 1,331,055 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.48) จากการที่ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าได้เพิ่มความถี่ และเตรียมขบวนรถเสริมเพื่อระบายผู้โดยสารในช่วงหนาแน่นหลังจบงาน Countdown โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สายสีเขียว 714,684 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.53) ให้บริการรวม 1,519 เที่ยว (สายสุขุมวิท 1,071 เที่ยว และสายสีลม 448 เที่ยว)
-สายสีน้ำเงิน 348,189 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 7.73) ให้บริการ 377 เที่ยว (เสริม 14 เที่ยว)
- ARL 68,377 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.15) ให้บริการ 191 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว)
- สายสีเหลือง 45,233 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 7.96) ให้บริการ 234 เที่ยว
- สายสีทอง 45,040 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 25.11) ให้บริการ 364 เที่ยว
- สายสีชมพู 42,016 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการไว้เล็กน้อย) ให้บริการ 450 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,252 คน-เที่ยว)
- สายสีม่วง 40,769 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 7.48) ให้บริการ 251 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว)
- สายสีแดง 26,747 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.29) ให้บริการ 322 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 194 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 128 เที่ยว)
โดยรายงานของ รฟท. ช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 68 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟระหว่างเมือง 1 ครั้ง เมื่อเวลา 12.37 น. (31 ธ.ค.) ขบวนรถเสริมพิเศษที่ 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - นครราชสีมา) เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่ฝ่าเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ (ข.1) ช่วงสถานีลาดบัวขาว – บ้านใหม่สำโรง ซึ่งเครื่องกั้นลงเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนอ้อมปลายคาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย วัย 61 ปี)
ด้านการจัดการเหตุขัดข้อง เมื่อเวลา 06.00 น. (31 ธ.ค. 68) รถไฟฟ้าสายสีทองเกิดเหตุขัดข้องที่ระบบจ่ายไฟรางที่ 3 ช่วงสถานีกรุงธนบุรี-คลองสาน ทำให้เกิดความล่าช้า 44 นาที อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เร่งแก้ไขจนสามารถกลับมาให้บริการได้ในช่วงสาย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการรองรับผู้โดยสารในช่วงงาน Countdown 2026 ช่วงค่ำ
สำหรับวันนี้ (1 ม.ค. 69) คาดว่ายังมีประชาชนเดินทางต่อเนื่อง รฟท. ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติม 9 ขบวน เพื่อรองรับการเดินทางในสายเหนือ (ขบวน 5) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ขบวน 973, 974) และสายใต้ (ขบวน 983) รายละเอียดขบวนดังนี้
• สายเหนือ ขบวน 5 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ออกเวลา 19.05 น.
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไป ขบวน 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - นครราชสีมา) ออกเวลา 09.20 น. และเที่ยวกลับ ขบวน 974 (นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์ ) ออกเวลา 15.00 น.
• สายใต้ ขบวน 983 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา) ออกเวลา 19.30 น.
นายพิเชฐ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เมื่อคืนนี้ พบว่าผู้ให้บริการระบบรางสามารถบริหารจัดการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี แม้ในบางสถานีจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่สามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย ทำให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านหลังจบงานเคานต์ดาวน์ได้อย่างราบรื่น
แม้ภาพรวมการอำนวยความสะดวกจะเป็นไปด้วยดี แต่ยังมีเรื่องที่น่ากังวลคือ อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ โดยเฉพาะกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติที่ปิดลงแล้ว เป็นเหตุให้ถูกขบวนรถชนเสียชีวิตสะสมรวม 2 ราย สุดท้าย ขร.ขอฝากด้วยความห่วงใย คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกรณีอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งนำมาสู่การสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างเคร่งครัด หยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟหรือไม้กั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเดินทางที่ป