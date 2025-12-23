กรมราง-ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับเดินทางคืนเคาน์ดาวน์ คาดผู้โดยสารแน่นหลายสถานี

"กรมราง"จับมือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเตรียมพร้อมรองรับเดินทางช่วง Countdown คาดหลายสถานีมีผู้โดยสารหนาแน่น เตรียมเพิ่มจุดขายบัตรโดยสาร และเพิ่มความถี่ พร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าเผยช่วง ต.ค.-พ.ย. 68 เกิดรวม 24 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 5/2568 ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง และกำหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ช่วง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากบริเวณสถานีที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่จัดกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568
อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สถานีสยาม (CEN) สถานีชิดลม (E1) สถานีพร้อมพงษ์ (E5) สถานีสะพานตากสิน (S6) และสถานีกรุงธนบุรี (S7) รถไฟฟ้าสายสีทองที่สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีกรุงธนบุรี (G1) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีลุมพินี (BL25) รวมถึงสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสองสายทาง (Interchange station) และสถานที่จอดรถ Park and Ride
โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสาร และอำนวยความสะดวกและปลอดภัยภายในสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้หน่วยงานผู้ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ การเพิ่มจุดขายบัตรโดยสาร การปรับทิศทางประตูจัดเก็บค่าโดยสารให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสาร รวมทั้งการบริหารจัดการผู้โดยสารโดยทำ Crowd Control ที่สถานี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ควบคู่กับเพิ่มความถี่ของขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น
ซึ่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รถไฟฟ้าทุกเส้นทางขยายเวลาการให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟฟ้า ประสานงานกับผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ให้บริการ ยกเว้นค่าบริการจอดรถอาคารและลานจอดแล้วจรของสถานีรถไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ซึ่งที่ประชุม ขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการบริหารจัดการผู้โดยสารและการเดินรถตามแผนงานและแนวทางที่ได้หารือร่วมกันต่อไป
สำหรับในช่วงที่ผ่านมา มีสถิติเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อน 6 ครั้ง ระบบเบรค 1 ครั้ง ระบบประตูรถ 1 ครั้ง ระบบจ่ายไฟฟ้า 2 ครั้ง จุดสับราง 5 ครั้ง เครื่องนับเพลา 2 ครั้ง ระบบอาณัติสัญญาณ 3 ครั้ง ปัจจัยภายนอก 2 ครั้ง ATP 1 ครั้ง และเหตุอื่น ๆ 1 ครั้ง ซึ่งกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้เสนอแนะผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกัน เพื่อลดจำนวนเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องต่อไป
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณีเกิดเหตุล้อประคองรถไฟฟ้าโมโนเรลหลุดร่วง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ได้ดำเนินการเปลี่ยนล้อประคองของรถไฟฟ้าสายทั้ง 2 สายแล้ว ได้แก่ สายสีชมพู 11 ขบวน และสายสีเหลือง 11 ขบวน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีรางนำไฟฟ้า (conductor rail) หลุดร่วง โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทกของขารับกระแสไฟฟ้ากับปลายรางจ่ายกระแสไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ยึดรางจ่ายไฟฟ้าทุกระยะ 60 เมตร เพื่อจำกัดระยะความเสียหายของรางจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งผู้ให้บริการได้ติดตั้ง conductor rail เพื่อเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง การดำเนินมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบราง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว พบว่า ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บัตร EMV เฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้น 10,377 คน-เที่ยว/วัน จากเดิม 14,085 คน-เที่ยว/วัน เป็น 24,462 คน-เที่ยว/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 73.68 (เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 กับข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2568)