เดินทางระบบรางทะลุ 1.33 ล้านคน สายสีทอง” พุ่งเท่าตัว”รับเคาต์ดาวน์” ขร.สั่งคุมเข้มเย็นนี้ รับคลื่นคนกลับบ้าน

ขร. เผยยอดเดินทางระบบราง 29 ธ.ค. 68 ทะลุ 1.33 ล้านคน “สายสีทอง” พุ่งสูงกว่าคาดการณ์เท่าตัว รับเคาต์ดาวน์ สั่งคุมเข้มเย็นนี้ รับคลื่นคนกลับบ้าน มีอุบัติเหตุทางลักผ่าน วอนชุมชน-ท้องถิ่น ดูแล ห้ามล้ำเขตทางรถไฟ ป้องกันความสูญเสีย
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 1,331,351 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 13.51) แบ่งเป็น
1.รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 88,259 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 3.27% (ขาออก 45773 คน-เที่ยว / ขาเข้า 42486 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงสังคม 52,215 คน-เที่ยว และเชิงพาณิชย์ 36,044 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 212 เที่ยว (รวมขบวนพิเศษ 2 เที่ยว) โดยเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมีรายละเอียดดังนี้
- สายใต้ ให้บริการ 63 ขบวน จำนวน 27,820 คน-เที่ยว (ขาออก 13,997 คน-เที่ยว / ขาเข้า 13,823 คน-เที่ยว)
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการ 48 ขบวน จำนวน 23,899 คน-เทียว (ขาออก 133,46 คน-เที่ยว / ขาเข้า 10,553 คน-เที่ยว)
- สายเหนือ ให้บริการ 37 ขบวน จำนวน 18,210 คน-เที่ยว (ขาออก 9,306 คน-เที่ยว / ขาเข้า 8,904 คน-เที่ยว)
-สายตะวันออก ให้บริการ 22 ขบวน จำนวน 10,206 คน-เที่ยว (ขาออก 4,935 คน-เที่ยว / ขาเข้า 52,71 คน-เที่ยว)
-สายมหาชัยและสายแม่กลอง ให้บริการ 42 ขบวน รวมจำนวน 8,124 คน-เที่ยว (ขาออก 4,189 คน-เที่ยว / ขาเข้า 3,935 คน-เที่ยว)
2. ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 1,243,092 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 14.50) โดยสายที่มีผู้ใช้บริการสูงกว่าประมาณการ ได้แก่ สายสีทอง เนื่องจากมีการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ไอคอนสยาม และ สายสีชมพู ส่วน Airport Rail Link (ARL) สูงกว่าประมาณการเล็กน้อย รายละเอียดผู้ใช้บริการดังนี้
- สายสีเขียว 626,323 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 15.36) ให้บริการรวม 1,236 เที่ยว (สายสุขุมวิท 826 เที่ยว และสายสีลม 410 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน 372,690 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.38) ให้บริการ 471 เที่ยว (เสริม 31 เที่ยว)
- ARL 61,996 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 0.84) ให้บริการ 214 เที่ยว (เสริม 1 เที่ยว)
-สายสีชมพู 48,988 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.18) ให้บริการ 516 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 240 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,647 คน)
- สายสีม่วง: 53,626 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 23) ให้บริการ 319 เที่ยว (เสริม 1 เที่ยว)
- สายสีเหลือง: 37,655 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 14.54) ให้บริการ 276 เที่ยว
-สายสีแดง 29,481 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 21.48) ให้บริการ 293 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 177 เที่ยว และกรุงเทพอภิวัฒน์ -ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง 12,333 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 105.55 หรือ 1.05 เท่า) ให้บริการ 234 เที่ยว
นายพิเชฐ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (29 ธ.ค.) เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟรวม 4 ครั้ง โดยมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อเวลา 08.46 น. ขบวนรถธรรมดาที่ 280 (สระแก้ว-กรุงเทพ) ชนรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติ (ช.1) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และยังมีเหตุรถยนต์กระบะจอดกีดขวางทางรถไฟ รวมถึงขบวนรถชนสัตว์เลี้ยง (โคและกระบือ) อีก 2 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ขบวนรถล่าช้าและความเสียหายต่อตัวรถเล็กน้อย แต่สามารถทำขบวนต่อได้ ส่วนด้านระบบรถไฟฟ้า มีเหตุขัดข้อง 2 ครั้ง คือ รถไฟฟ้าสายสีแดง (ล่าช้าจากการตรวจสอบเหตุแจ้งเตือนเฉี่ยวชนบุคคลที่บุกรุก แต่ไม่พบผู้บาดเจ็บ) และ ARL (ระบบเบรกขัดข้องที่สถานีสุวรรณภูมิ) ซึ่งแก้ไขและเดินรถได้ตามปกติแล้ว
นายพิเชฐ กล่าวว่า วันนี้ (30 ธ.ค. 68) ถือเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปี 2568 คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นจะมีปริมาณผู้ใช้บริการระบบรางหนาแน่นมาก ทั้งกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่เตรียมตัวเดินทางต่อ และประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถไฟทางไกล รฟท. จึงได้จัด ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมในวันนี้ จำนวน 7 ขบวน ได้แก่
สายเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวน 5 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ออกเวลา 19.05 น. และขบวน 955 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ศิลาอาสน์) ออกเวลา 22.50 น.
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน ได้แก่ ขบวน 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - นครราชสีมา) ออกเวลา 09.20 น. ขบวน 974 (นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.00 น. ขบวน 977 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี) ออกเวลา 09.20 น. และขบวน 967 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - อุดรธานี) ออกเวลา 18.20 น.
สายใต้ 1 ขบวน คือ ขบวน 983 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา) ออกเวลา 19.30 น.
จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสูญเสียจากการถูกรถไฟชน ผมจึงขอเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และขอวิงวอนพี่น้องประชาชน “ห้ามเข้าไปในเขตทางรถไฟเด็ดขาด” รวมถึงขอแรงสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันสอดส่องดูแลจุดตัดทางรถไฟเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดข่าวร้ายหรือการสูญเสียขึ้นอีก และสำหรับเย็นวันนี้ที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารหนาแน่น กรมการขนส่งทางรางได้ประสานขอให้ผู้ให้บริการระบบรางทุกรายเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและขบวนรถ เพื่ออำนวยความสะดวก พาพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านไปฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย