ขร.เผยยอดผู้โดยสารระบราง สะสม 3 วัน ทะลุ 3.78 ล้านสายสีทอง-สีชมพู” ยอดพุ่งส่งท้ายปี 68

ขร. เผยยอดเดินทางระบบรางสะสม 3 วัน เทศกาลปีใหม่ 69 (26-28 ธ.ค.68) ทะลุ 3.78 ล้านคน-เที่ยว ภาพรวมไร้ผู้โดยสารตกค้าง “สายสีทอง-สีชมพู” ยอดพุ่งส่งท้ายปี
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กรมการขนส่งทางรางได้ติดตามสถานการณ์การให้บริการระบบรางอย่างใกล้ชิด ตามแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม โดยภาพรวมการเดินทางสะสม 3 วันแรก (26-28 ธันวาคม 2568) พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 3,785,096 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการ 4.62%) ซึ่งภาพรวมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถบริหารจัดการได้ดี ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ด้านรถไฟฟ้าสายสีทองและสายสีชมพู มียอดผู้ใช้บริการพุ่งสูงกว่าคาดการณ์ เพื่อรับกระแส Count down โดยปริมาณการเดินทางระบบรางสะสมแบ่งเป็น
• รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.): 263,764 คน-เที่ยว (เที่ยวไป 141,725 คน-เที่ยว / เที่ยวกลับ 122,039 คน-เที่ยว) ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.35 มีการจัดเดินรถไฟรวม 629 เที่ยว (รวมขบวนเสริม 6 เที่ยว)
• ระบบรถไฟฟ้า: 3,521,332 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 4.79 ประกอบด้วย
o สายสีเขียว: 1,797,391 คน-เที่ยว
o สายสีน้ำเงิน: 1,013,908 คน-เที่ยว
o แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL): 181,008 คน-เที่ยว
o สายสีชมพู: 153,250 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 22.71)
o สายสีม่วง: 144,013 คน-เที่ยว
o สายสีเหลือง: 111,481 คน-เที่ยว
o สายสีแดง: 86,827 คน-เที่ยว
o สายสีทอง: 33,454 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 39.39)
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุภาพรวมสะสม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง (เสียชีวิต 2 ราย) และเหตุอื่น (รถยนต์กีดขวาง) 1 ครั้ง โดย เหตุการณ์ล่าสุด (28 ธ.ค.68) เวลา 01.44 น. ขบวนรถเร็วที่ 134 (เวียงจันทน์-กรุงเทพอภิวัฒน์) เฉี่ยวชนชายไม่ทราบชื่อ บริเวณระหว่างสถานีหนองพลวง-บ้านเหลื่อม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยพนักงานขับรถได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยการส่งสัญญาณเตือนแล้ว แต่ผู้เสียชีวิตอยู่ในระยะกระชั้นชิด ส่วนเหตุขัดข้องระบบรถไฟฟ้าสะสม 3 วัน พบ รถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง เมื่อ 26 ธ.ค. 2568 สายสีน้ำเงิน จอดไม่ตรงจุดและประตูไม่เปิด ล่าช้า 5-10 นาที ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่วนมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ รฟท. ทั้ง 3 วัน รวม 388 ท่าน ไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
สำหรับภาพรวมการเดินทางด้วยบระบบรางประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 (วันอาทิตย์) มีปริมาณการเดินทางรวม 1,019,217 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.21) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 87,616 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.33) โดยให้บริการรวม 209 ขบวน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 36,290 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 51,326 คน-เที่ยว (ขาออก 46,832 คน-เที่ยว / ขาเข้า 40,784 คน-เที่ยว) โดยเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1. สายใต้ จำนวน 27,569 คน-เที่ยว (ออก 14,250 คน-เที่ยว / เข้า 13,319 คน-เที่ยว)
2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23,231 คน-เที่ยว (ออก 13,538 คน-เที่ยว / เข้า 9,693 คน-เที่ยว)
3. สายเหนือ จำนวน 17,159 คน-เที่ยว (ออก 8,988 คน-เที่ยว / เข้า 8,171 คน-เที่ยว)
4. สายแม่กลองและมหาชัย จำนวน 9,908 คน-เที่ยว (ออก 5,131 คน-เที่ยว / เข้า 4,777 คน-เที่ยว)
5. สายตะวันออก จำนวน 9,749 คน-เที่ยว (ออก 4,925 คน-เที่ยว / เข้า 4,824 คน-เที่ยว)
ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
• ระบบรถไฟฟ้า: มีผู้ใช้บริการรวม 931,601 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียดจำนวนเที่ยววิ่งและการให้บริการ ดังนี้
สายสีเขียว (BTS): 484,928 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,102 เที่ยว (แบ่งเป็นสายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 352 เที่ยว)
สายสีน้ำเงิน (MRT): 262,083 คน-เที่ยว ให้บริการ 364 เที่ยว (เสริม 9 เที่ยว)
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL): 52,450 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.94) ให้บริการ 174 เที่ยว
สายสีชมพู: 38,515 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 17.93) ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว จำนวน 6,949 คน-เที่ยว)
สายสีม่วง: 32,323 คน-เที่ยว ให้บริการ 232 เที่ยว
สายสีเหลือง: 29,495 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
สายสีแดง: 21,552 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็นเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
สายสีทอง: 10,255 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 46.50) ให้บริการ 229 เที่ยว เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ไอคอนสยาม
ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าในวันนี้ไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง
สำหรับแผนการอำนวยความสะดวกในวันนี้ (29 ธ.ค. 68) รฟท. ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนเพิ่มเติม จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ สายเหนือ ขบวน 6 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.35 น. และ สายใต้ ขบวน 984 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา) ออกเวลา 15.35 น.
นายพิเชฐ กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้ (29 ธ.ค.68) เป็นวันจันทร์ ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนเดินทางไปทำงานและสัญจรภายในกรุงเทพมหานคร ขร. จึงได้กำชับให้ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเร่งด่วนให้เพียงพอ ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะหยุดก่อนผ่านจุดตัดทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยข้ามทางรถไฟ และงดเว้นการเดินล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟหรือนั่งบริเวณทางรถไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดย ขร. จะยังคงประสานงานกับผู้ให้บริการระบบรางอย่างเข้มข้น เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ