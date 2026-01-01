ปรากฏการณ์ส่งท้ายปี รวมพลังความสนุกและความรักทั่วไทย กับ Thailand Countdown 2026 – Love Unites Us All

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย สร้างปรากฏการณ์ต้อนรับศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับงาน Thailand Countdown 2026 – Love Unites Us All ปรากฏการณ์ World Best Entertainment Countdown ที่รวมพลังผู้คนนับแสน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมเคานต์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุม 13 แลนด์มาร์กศูนย์การค้าเซ็นทรัล ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่, พิษณุโลก, โคราช, ขอนแก่น, เซ็นทรัลเวิลด์, มหาชัย, อยุธยา, พัทยา, ระยอง, จันทบุรี, มารีนา เอาต์เล็ต, สมุย และหาดใหญ่
ปีนี้จัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินตัวท็อปกว่า 500 ชีวิต ครอบคลุมทุกแนวเพลง อาทิ โบกี้ไลออน, URBOYTJ, Tattoo Colour, Three Man Down, 4EVE, ไทยทศมิตร, PARADOX, Silly Fools และ ZEAL ผสานโชว์พิเศษ โปรดักชัน แสง สี เสียง และพลุอลังการนับแสนนัด ส่งต่อพลังความรัก ความสุข และความหวัง ให้คนไทยก้าวข้ามปีไปพร้อมกันทั่วประเทศ
คลิก YouTube: https://www.youtube.com/live/jAFN9846Pzk?si=KI0DHTEaC8I5Iw49
Facebook : https://www.facebook.com/share/v/14RjJPYPLvS/