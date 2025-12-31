สนุกถึงขีดสุด! centralwOrld Bangkok Countdown 2026 แลนด์มาร์กเดียว ที่รวมศิลปิน T-Pop No.1 มากที่สุด

สนุกตั้งแต่วินาทีแรกกับ DICE 10 หนุ่มบอยกรุ๊ปที่กำลังมาแรง ก่อนส่งต่อจังหวะความสนุกให้ 4EVE เกิร์ลกรุ๊ปตัวแทน 7 สาวรุ่นใหม่ที่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นเซ็นทรัลเวิลด์ ยกระดับความมันส์ด้วยฮิปฮอประดับตำนาน โจอี้ บอย แล้วเร่งพลังต่อเนื่องกับ PERSES อีกหนึ่บอยกรุ๊ปในวงการ T-POP ครบเครื่องเรื่องการเพอร์ฟอร์ม ตามด้วยโชว์พิเศษจากคู่เพื่อนซี้ BOWKYLION & THE TOYS ก่อนเพิ่มสีสันด้วย GELBOYS ดาวรุ่งน้องใหม่ที่เป็นกระแสตั้งแต่วันเปิดตัว และคู่ฮอตแห่งปี ซี–นุนิว ที่มาเสิร์ฟความหวานระดับโลก กับโชว์น่ารักๆ เอาใจชาวซน
ความสนุกยังคงต่อเนื่อง! ด้วยศิลปินชั้นนำอีกมากมาย อาทิ นนท์ ธนนท์ ต่อด้วยป๊อปละมุนเป็นเอกลักษณ์จาก อิงค์ วรันธร และโมเมนต์หัวใจพองโตของคู่ดูโอขวัญใจมหาชน ฟรีน–เบคกี้ ก่อนที่เวทีจะลุกเป็นไฟกับโชว์เดี่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากสองศิลปินแห่งยุค พีพี กฤษฏ์ และ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ พร้อม Special Stage พีพี กฤษฏ์ x อิงค์ วรันธร และช่วงเวลาที่แฟน ๆ รอคอยกับ Special Stage บิวกิ้น x พีพี กฤษฏ์ และปาล์มมี่ x น้องหมีเนย ขวัญใจมัมหมีทั่วประเทศ ก่อนที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมใจกันนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ ในโมเมนต์ระดับโลก สะท้อนพลังของเวที Entertainment Countdown อันดับหนึ่งของไทย