“พีพี-บิวกิ้น” นำทีม ศิลปิน T-POP รวมพลังเขย่าเวที Entertainment Countdown ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Time Square of Asia พร้อมกระจายพลังความสุขสู่เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก 13 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 44 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร ประกาศความยิ่งใหญ่ของงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์หนึ่งเดียวใจกลางเมือง และ Thailand Countdown 2026 - Love Unites Us All สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองข้ามปี ตอกย้ำบทบาทเวทีเคานต์ดาวน์อันดับหนึ่งของไทย ด้วย World Music Festival และ World’s Entertainment Countdown ที่รวมเซอร์ไพรส์โชว์พิเศษจากศิลปินไทยแถวหน้าร่วมครีเอทการแสดงเฉพาะบนเวทีเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกพลังศิลปินกว่า 500 ชีวิต สร้างโมเมนต์ฉลองศักราชใหม่ที่ผู้คนทั้งประเทศนับถอยหลังพร้อมกันในคืนข้ามปี
ในปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยกระดับและรีเซ็ตประสบการณ์ Countdown ใหม่ทั้งหมด ทั้งเวที โปรดักชัน พลุ และรูปแบบการแสดง นำเสนอ World’s Music Festival ใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก เช่น พี พี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ และเป็นครั้งแรกของการรวมศิลปินดังระดับ Sold-out ทุกโชว์ มากที่สุดในไทย อย่าง ซี นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย และศิลปินลับสุดฮอตที่มีซิงเกิลดังเป็นของตัวเองและอายุน้อยที่สุด พร้อมโชว์โดรน Exclusive Song List และ Special Show รวมศิลปิน ที่เกิดขึ้นได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น ทั้งหมดนี้คือฟรีคอนเสิร์ตระดับ World-class ที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือคนไทย 100%
และเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love’ ส่งต่อความรักและกำลังใจในโมเมนต์ข้ามปีพร้อมกันกับผู้คนทั่วประเทศ และทั่วโลก พร้อมรับชมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.00–00.30 น. และรับชมออนไลน์ผ่านช่องทางของพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Today, ข่าวสด, FEED, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Globe, Thaiger, 7HD, เดลินิวส์, Manager Online, JS100, สวพ.91, Green Wave และ EFM รับชม Multi View ผ่าน Facebook และ YouTube ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 17.30–00.30 น. ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เดินทางสะดวกที่สุด มาง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบเดินทางหลัก รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน ทางเข้าออกที่หลากหลาย รองรับผู้คนนับแสน มาตรการความปลอดภัยสำหรับทุกคน เข้างานง่ายเพียงลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026
ขณะเดียวกัน เซ็นทรัลพัฒนายังกระจายพลังความสุขแสงสีเสียงกระหึ่มทั่วไทย เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก 13 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อยุธยา พิษณุโลก มหาชัย พัทยา มารีน่า ระยอง โคราช สมุย หาดใหญ่ ศรีราชา และจันทบุรี เชื่อมทุกภูมิภาคด้วยปรากฏการณ์ ‘‘Love Unites Us All’ พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินกว่า 500 ชีวิต ครบทุกแนวเพลง อาทิ URBOYTJ, Tattoo Colour, Three Man Down, 4EVE, ไทยทศมิตร, PARADOX, Silly Fools, ZEAL, ลุลา และต่าย อรทัย เป็นต้น ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไปพร้อมกันทั่วทั้งประเทศไทย
#CentralCountdown2026 #CentralPattana #CountdownCTW2026 #CTWBKKCountdown2026