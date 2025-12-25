เช็คเลย! ไลน์อัปศิลปิน ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original - A Tribute To Love’ รวม T-pop ตัวท็อประดับ Headliner เขย่าราชประสงค์ด้วย Exclusive Show เฉพาะที่นี่ที่เดียว
• วอร์มเวทีทุกวันก่อนมันส์ข้ามปีแบบ Non-Stop กับศิลปิน T-Pop ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตวงการเพลงไทย New Era Countdown Music Festival 2026 วันนี้ - 30 ธ.ค. 68
• เข้าฟรี ลงทะเบียน Central X:https://central-x.app.link/JoinCTWBKKCountdown2026
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กรุงเทพ – เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปรากฏการณ์ความบันเทิงที่โลกต้องจับตา! centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love ยิ่งใหญ่ใจกลางราชประสงค์ “Times Square of Asia” แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์หนึ่งเดียวใจกลางเมือง
อุ่นเครื่องความมันส์กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอลชื่อดังก่อนเคานต์ดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค. เวลา 15.00 - 21.30 น. ณ ลาน Square B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• 25 ธ.ค.: GALCHANIE (แกลชานี), FANG KAOW, LEVEL8ENT, MARK, STUDIO ON FIRE, WONDER S, YELLOWSKIRT, Y2Z
• 26 ธ.ค. : PS, ILY ไอลี่, Next Gen (Xoxo Ent), RedSpin เรดสปีน, Classix, Ruebai
• 27 ธ.ค. : CIR*CRL, G-ERA, SWEEZDREAM
• 28 ธ.ค. : VVV (ทริปเปิล วี), SAUCE BKK (2ECTASY X JEFFY X KAKAGOESBACKHOME)
• 29 ธ.ค.: JAMES ALYN, AMAZING BOY THAILAND, PROJECT M.O.N, COSMOS, QQ, DFJ TRAINEES, XI (เอ็กซ์ชาย)
• 30 ธ.ค. : ISTHEPRINT, TIA MUSIC, TIA 51, PRISMA, PUN
แล้วมาใจเต้นแรงข้ามปีพร้อมกันในวันที่ 31 ธ.ค. centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love พบศิลปิน T-Pop ระดับ Headliner กับฟรีคอนเสิร์ตระดับ World-class ที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือคนไทย 100% และเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร พันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโมเมนต์ฉลองศักราชใหม่ที่ผู้คนทั้งประเทศจะมานับถอยหลังพร้อมกับ พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ และศิลปินดังระดับ Sold-out ทุกโชว์มากที่สุดในไทย อย่าง ซี นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย ที่ขนเพลง Exclusive Song List และ Special Show รวมศิลปินที่จะเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น บนเวทีดิจิทัลรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานภาพ เสียง และเอฟเฟกต์แบบ Immersive เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ
ครั้งแรกกับ Drone Show ใจกลางเมือง แปรอักษรส่งต่อ Message to the World ถ่ายทอดสารแห่งความรัก ความสามัคคี และความหวัง จากใจกลางกรุงเทพฯ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ชมพลุซิตี้สเคป ใจกลางเมืองยาวที่สุด รูปแบบใหม่ สีใหม่ ออกแบบให้สอดรับกับสกายไลน์ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดความงดงามของแสง สี สร้างประสบการณ์การนับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจระดับโลก
