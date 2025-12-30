พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia

พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งปี กับภาพเวทีล่าสุดที่พีคที่สุดตั้งแต่เคยมีมา centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original - A Tribute to Love จัดเต็มแสง สี เสียง และโปรดักชันระดับโลก บนแลนด์มาร์ก Times Square of Asia คืนเดียวที่ทั้งเมืองจะเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน
ยกระดับความยิ่งใหญ่กับ เวทีดิจิทัลรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทย อลังการ ภาพ เสียง และเอฟเฟกต์ Immersive แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม Cityscape Fireworks ที่ยาวที่สุด โอบรับสกายไลน์กรุงเทพฯ แบบเต็มตาและ Drone Show ครั้งแรกใจกลางเมือง จัดเต็ม! ทัพศิลปิน T-POP ระดับโลก และศิลปิน Sold-out ทุกโชว์ นำโดย พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ พร้อมการรวมตัวครั้งแรกของศิลปินยอดนิยมอย่าง ซี-นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย และ ครั้งแรกของ “น้องหมีเนย” ชวนมัมหมีมานับถอยหลังข้ามปีไปพร้อมกัน ทั้งหมดถ่ายทอดบนโปรดักชันแสง สี เสียงระดับ World-Class โดยทีมงานไทย สะท้อนศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่เวทีสากล
เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบขนส่ง BTS เปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน รองรับผู้คนนับแสน พร้อมมาตรการความปลอดภัย เข้างานง่ายเพียงลงทะเบียนผ่านแอป CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026