xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งปี กับภาพเวทีล่าสุดที่พีคที่สุดตั้งแต่เคยมีมา centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original - A Tribute to Love จัดเต็มแสง สี เสียง และโปรดักชันระดับโลก บนแลนด์มาร์ก Times Square of Asia คืนเดียวที่ทั้งเมืองจะเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน

​ยกระดับความยิ่งใหญ่กับ เวทีดิจิทัลรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทย อลังการ ภาพ เสียง และเอฟเฟกต์ Immersive แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม Cityscape Fireworks ที่ยาวที่สุด โอบรับสกายไลน์กรุงเทพฯ แบบเต็มตาและ Drone Show ครั้งแรกใจกลางเมือง จัดเต็ม! ทัพศิลปิน T-POP ระดับโลก และศิลปิน Sold-out ทุกโชว์ นำโดย พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ พร้อมการรวมตัวครั้งแรกของศิลปินยอดนิยมอย่าง ซี-นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย และ ครั้งแรกของ “น้องหมีเนย” ชวนมัมหมีมานับถอยหลังข้ามปีไปพร้อมกัน ทั้งหมดถ่ายทอดบนโปรดักชันแสง สี เสียงระดับ World-Class โดยทีมงานไทย สะท้อนศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่เวทีสากล

เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบขนส่ง BTS เปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน รองรับผู้คนนับแสน พร้อมมาตรการความปลอดภัย เข้างานง่ายเพียงลงทะเบียนผ่านแอป CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026





















พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia
พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia
พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia
พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia
พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ความมันส์ที่สุด ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ใจกลางเมือง centralwOrld - Times Square of Asia
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น