สุดประทับใจ "เทศกาลพลุนานาชาติพัทยา 2025" ตระการตาริมหาดพัทยา

ประมวลภาพความงดงามของการแสดงพลุ ในงาน "เทศกาลพลุนานาชาติพัทยา 2025" (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2025) ภายใต้ธีมงาน “แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์” (The Light of Eternal Loyalty) ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดยเทศกาลพลุนานาชาติพัทยา 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2568 ปีนี้มี 5 ประเทศนำพลุเข้าร่วมการแสดง ประกอบด้วย มาเลเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ การแสดงพลุเริ่ม เวลา 19.45 น. ของทุกวัน สามารถชมได้ตลอดแนวชายหาดพัทยา
