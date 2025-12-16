งอนทั้งคู่! “พีพี” ลุ้นเคานต์ดาวน์กับ “บิวกิ้น” โอดอยู่คนเดียวเหงา ต้องกอดตัวเอง

“พีพี กฤษฏ์” ยอมรับตรงๆ งอน “บิวกิ้น” จริง เผยรอบนี้ต่างฝ่ายต่างงอนกันทั้งคู่ ลั่นออกงานคนเดียวแล้วเหงา ต้องกอดตัวเอง ลุ้นเคานต์ดาวน์สิ้นปีด้วยกัน
เป็นคู่ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวงอน จนแฟนๆ ต้องใส่ใจตลอดเวลา ว่างอนจริงหรือคอนเทนต์ ล่าสุดได้เจอตัว “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” เจ้าตัวก็เผยในงาน “EVEANDBOY 20th Anniversary Celebration” ฉลองครบรอบ 20 ปี เผยรอบนี้งอนกันทั้งคู่ ส่วนงานเคานต์ดาวน์สิ้นปี อยากให้มีงานคู่เหมือนกัน เพราะเคานต์ดาวน์กับ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล”มาหลายปีแล้ว
“งานเคานต์ดาวน์จะมีหรือเปล่าพี่ พีอยากให้มีนะ หนูเคานต์ดาวน์กับเขามาหลายปีแล้ว (ออกงานคนเดียวเหงาไหม?) เหงาสิ อยู่บ้านคนเดียวก็เหงา ต้องกอดตัวเองตลอด เดี๋ยวเขาประกาศแล้วรอแป๊บเดียว แต่มีแน่นอน หลายคนคิดถึงงานคู่ พีก็คิดถึงเหมือนกัน เดี๋ยวเจอกัน”
งอนกันเหมือนเดิมแต่มองการตีกันเป็นเรื่องปกติ
“ก็เหมือนเดิม สำหรับพีการตีกันมันปกติ บางวันพีทะเลาะกับตัวเอง เราต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่แล้ว พอเราทำงานอยู่ตรงนี้ พีว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะจับตามองเรื่องส่วนตัวและทุกเรื่องด้วยดีใจที่คนให้การซัปพอร์ตมากกว่า เรื่องทะเลาะเรื่องตีกัน มันจะสิ้นปีแล้วนะ พีว่าเราเจอกัน”
เหมือนลิ้นกับฟัน แต่รอบนี้งอนด้วยกันทั้งคู่
“โห…เรารู้จักกันมานานมาก 10 ปีแล้ว พีมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่ ตั้งแต่มีข่าวออกก็ได้คุยกันนะครับ มีโอกาสเจอกันด้วย ยังทำงานด้วยกันอยู่ (ส่วนใหญ่ใครงอนใคร?) มันแล้วแต่เรื่องนะครับ เรางอนเขาบ้าง เขางอนเราบ้าง ส่วนรอบนี้งอนกันทั้งคู่ (คอนเฟิร์มงานคู่?) ไปเจอกันงานเคานต์ดาวน์”