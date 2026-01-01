กระหึ่มโลก! เคานต์ดาวน์ เซ็นทรัลเวิลด์ รวมผู้คนนับแสนจากทั่วโลกต้อนรับปี 2569 สร้างประวัติศาสตร์โมเมนต์ข้ามปีอีกครั้ง

วินาทีประวัติศาสตร์บนเคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กระดับโลกของไทย เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia ผู้คนนับแสนหลั่งไหลมารวมตัวใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปี ท่ามกลางโปรดักชันแสง สี เสียงระดับโลก ไฮไลต์ด้วย พลุ Cityscape ใจกลางเมืองที่ยาวที่สุด และ Drone Show ใจกลางกรุงเทพฯ ถ่ายทอดภาพความยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลก สร้างบรรยากาศการนับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่เทียบชั้นงานเคานต์ดาวน์ของเมืองสำคัญทั่วโลก
นี่ไม่ใช่เพียงงานเคานต์ดาวน์ แต่คือช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก และตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะ Times Square of Asia