xs
xsm
sm
md
lg

ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมน้ำเจ้าพระยา ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์ภาพถ่ายและวิดีโอ ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีในงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” กับการแสดงพลุรักษ์โลกระดับโลกสุดตระการตา ที่จะสร้างความประทับใจในค่ำคืนเคานต์ดาวน์ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ ไอคอนสยาม

​กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งต่อประสบการณ์การเคานต์ดาวน์ระดับโลก และเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญ ผ่านมุมมองอันสร้างสรรค์ โดยเปิดให้ผู้สนใจร่วม ครีเอตคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok แชร์ภาพความประทับใจในค่ำคืนส่งท้ายปี พร้อมติดแฮชแท็ก #COUNTDOWNwithICONSIAM

​เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 โดยจะคัดเลือกผลงานที่มียอด Engagement (พิจารณาจากยอดรวม Like, Comment และ Share) สูงสุด 5 อันดับแรก รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาทต่อรางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล) และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ผ่านทาง Facebook: ICONSIAM และช่องทางโซเชียลมีเดียของ ไอคอนสยาม โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น

​ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดและส่งต่อความประทับใจของการเคานต์ดาวน์ระดับโลก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่อย่างสง่างาม ณ ไอคอนสยาม Global Countdown Destination จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองระดับโลกที่ถูกจารึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM สอบถาม โทร. 1338









ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท
ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท
ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท
ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท
ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น