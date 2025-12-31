ไอคอนสยาม ชวนสายคอนเทนต์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แชร์โมเมนต์ Amazing Thailand Countdown 2026 ชิงรางวัล 50,000 บาท

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมน้ำเจ้าพระยา ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์ภาพถ่ายและวิดีโอ ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีในงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” กับการแสดงพลุรักษ์โลกระดับโลกสุดตระการตา ที่จะสร้างความประทับใจในค่ำคืนเคานต์ดาวน์ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ ไอคอนสยาม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งต่อประสบการณ์การเคานต์ดาวน์ระดับโลก และเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญ ผ่านมุมมองอันสร้างสรรค์ โดยเปิดให้ผู้สนใจร่วม ครีเอตคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok แชร์ภาพความประทับใจในค่ำคืนส่งท้ายปี พร้อมติดแฮชแท็ก #COUNTDOWNwithICONSIAM
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 โดยจะคัดเลือกผลงานที่มียอด Engagement (พิจารณาจากยอดรวม Like, Comment และ Share) สูงสุด 5 อันดับแรก รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาทต่อรางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล) และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ผ่านทาง Facebook: ICONSIAM และช่องทางโซเชียลมีเดียของ ไอคอนสยาม โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดและส่งต่อความประทับใจของการเคานต์ดาวน์ระดับโลก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่อย่างสง่างาม ณ ไอคอนสยาม Global Countdown Destination จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองระดับโลกที่ถูกจารึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM สอบถาม โทร. 1338