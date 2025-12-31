"บิ๊กนพ" คุมกำลังตร.กว่าครึ่งพัน ดูแลความปลอดภัยงาน"Asiatique Thailand Countdown 2026"

“พล.ต.ท.นพศิลป์” นำทัพตำรวจวางกำลังเข้ม 522 นาย คุมความปลอดภัยงาน "Asiatique Thailand Countdown 2026" คืนแห่งความสุข ต้องมาพร้อมความปลอดภัย ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุและอำนวยความสะดวกจราจรขั้นสูงสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยกระดับการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาร่วมงานเคานต์ดาวน์ “ASIATIQUE’s THAILAND COUNTDOWN 2026” ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟรอนต์ (Asiatique The Riverfront) โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 522 นาย ประกอบด้วย ตำรวจ สน.วัดพระยาไกร, กองร้อยควบคุมฝูงชน, หน่วย EOD , สุนัขตำรวจ (K-9) อีกทั้งยังมีตำรวจน้ำและอาสาสมัครเพื่อดูแลความเรียบร้อยครอบคลุมพื้นที่ลานกิจกรรมและริมน้ำ
พล.ต.ท.นพศิลป์ กล่าวว่า Asiatique The Riverfront ถือเป็นอีก 1 จุดไฮไลท์สำคัญในช่วงเทศกาลเคานต์ดาวน์ โดยมาตรการดำเนินการสำคัญในครั้งนี้มีการนำเทคโนโลยี กล้อง AI มาใช้เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนใบหน้าบุคคลต้องสงสัยและนำมาใช้ประเมินจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้มงวด 10 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ และใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) รวม 260 ตัว ซึ่งติดตั้งระบบ People Counting เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่ให้เกิน 20,000 คน ป้องกันความแออัดที่เป็นอันตราย
สำหรับด้านการจราจร จะเริ่มบังคับใช้แผนตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดจุดตรวจเข้มงวด บริเวณแยกตรอกจันทน์ แยกถนนตก และปากซอยเจริญกรุงที่สำคัญ พร้อมประสานเส้นทางส่งกลับสายแพทย์ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีหากมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
“ให้คืนเคานต์ดาวน์เป็นของประชาชน ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของตำรวจ ทุกก้าวของคุณ ตำรวจไทยพร้อมดูแล” พล.ต.ท.นพศิลป์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการนำวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่จัดงาน เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด