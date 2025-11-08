“อรรถกร” ปั้น 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมจัดเคาต์ดาวน์สู่ปีใหม่ที่สุไหงโกลก

“อรรถกร” เดินหน้าปั้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมจัด Countdown 2026 ที่สุไหงโกลก
วันนี้ (8 พ.ย.68)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมพละศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมนำเสนอการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลาย ผสมผสานไทย-มลายู-จีน-อาหรับ มีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น ทั้งผู้คนที่เป็นมิตร มีน้ำใจและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูแลความปลอดภัยอย่างดี
ททท. เสนอแนวทางจัดทำ “เส้นทางพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งใหม่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านเส้นทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ อาหาร และวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้นำชุมชน โดยการดำเนินการสร้างแบรนด์ผ่าน KOL และสื่อออนไลน์ พร้อมจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เช่น เทศกาลอาหารฮาลาล งานวัฒนธรรมมลายู-จีน-พุทธ โดยเฉพาะการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 @สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และเพิ่มการจัด Agent/Media Fam Trip เพื่อผลักดันการขายพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนและระบบขนส่งระหว่างจังหวัด เพิ่มป้ายแนะนำเส้นทางและจุดท่องเที่ยวหลายภาษา และการพัฒนาแหล่งพักแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ยังเป็นประเด็นท้าทายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป