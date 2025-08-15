ส่องคำตอบเฉือนคม “เดล-วีนา” คว้ามง Queen Of Phuket หนุน Entertainment Complex เน้นคาสิโน หรือ ต่อยอดพหุวัฒนธรรม?

เสร็จสิ้นการประกวดรอบ “Queen Of Phuket”ของเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม Angsana Convention and Exhibition Space (ACES) จ. ภูเก็ต ไปเรียบร้อยแล้วโดย “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี”MUT ภูเก็ต คว้าตำแหน่ง Queen Of Phuket ไปครองเฉือน “วีนา ปวีนา ซิงค์” MUT สระบุรี
ในรอบตัดสิน Queen Of Phuket ปรากฎว่า วีนา และ เดล มีคะแนนเท่ากัน จึงเพิ่มรอบสปีช final question เพื่อโชว์ทัศนคติ และเป็นตัวตัดสินว่าใคร จะได้เป็น Queen of Phuket โดยคำถามมีอยู่ว่า… “Queen of Phuket” มีความหมายและประโยชน์อย่างไรต่อจังหวัดภูเก็ต? ซึ่ง วีนา และ เดล ต่างตอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
วีนา : “Queen of Phuket จะต้องเป็นคนที่นำเสนอภูเก็ตได้ดีมากๆ เป็นคนที่นำเสนอเนื่องการท่องเที่ยว และที่สำคัญเลยคือส่งเสริมเรื่อง เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ วีนาอยากจะเป็นคนนั้น และส่งเสริมให้มีคาสิโนในจังหวัดภูเก็ต เพราะวีนามองว่านักท่องเที่ยวที่มีมากอยู่แล้ว สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”
เดล : “Queen of Phuket สำหรับเดล ตำแหน่งไม่ได้มีความหมายเท่ากับการปฎิบัติหน้าที่ ถ้าเดลได้เป็น Queen of Phuket เดลจะทำหน้าที่เป็นทูตภูเก็ตในการนำเสนอด้านวัฒนธรรม รวมถึงพหุวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมถึงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน เดลจะทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าชุมชนภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่จังหวัดที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเท่านั้น แต่คือจังหวัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำพาพหุวัฒนธรรมดังไกลสู่ทั่วโลก”
คำตอบดังกล่าวส่งผลให้ เดล นฤมล คว้ามงกุฎ Queen Of Phuket ไปครอง ส่วนคำตอบของ วีนา กลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียล มีทั้งคนที่สนับสนุนและคิดต่าง ซึ่งคำตอบของ วีนา นอกจากจะจับใจ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” แล้ว ยังถูกใจนายกฯ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” ถึงขั้นนำคำพูดของวีนาไปแชร์ในไอจีสตอรี่ส่วนตัว